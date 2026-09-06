США поразили три иранских танкера в ответ на атаку

Пит Хегсет. Фото: Reuters

США нанесли удары по трем иранским нефтяным танкерам после того, как Корпус стражей исламской революции запустил баллистические ракеты в направлении двух американских военных кораблей. По данным Центрального командования США, два танкера выведены из строя, а третий полностью уничтожен. Иран назвал действия Вашингтона незаконными и агрессивными.

Об этом сообщает Новини. LIVE со ссылкой на CNN.

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США атаковали три иранских танкера

По данным CNN, американские военные заявили, что нанесли удары по трем танкерам после ракетной атаки Ирана на корабли ВМС США.

В Центральном командовании США сообщили, что авианосец и эсминец с управляемым ракетным оружием смогли избежать нескольких атак, которые американская сторона назвала неспровоцированными.

После этого американские силы вывели из строя танкеры M/T Downy у острова Харк и M/T Stark 1 вблизи Джаска. Еще один танкер M/T Kylo подвергся атаке в Оманском заливе. По данным США, судно было пустым и после нескольких попаданий полностью уничтожено.

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В CENTCOM заявили, что три судна якобы входили в многомиллиардную теневую сеть, которая финансирует Корпус стражей исламской революции и его региональных союзников.

Гегсет пригрозил новыми ударами

Командующий Центральным командованием США адмирал Брэд Купер заявил, что Вашингтон таким образом передал Ирану сигнал о готовности отвечать на атаки американских военных.

"Если вы обстреливаете два наших корабля, мы нанесем еще больший экономический ущерб — уничтожим три ваших", — заявил Купер.

Министр обороны США Пит Хегсет также пригрозил Ирану уничтожением и потоплением нефтяных танкеров в случае новых атак на американские корабли.

По его словам, Вашингтон может наносить удары по иранскому танкерному флоту не только на Ближнем Востоке, но и в Индо-Тихоокеанском регионе.

Как отреагировал Иран

Министерство иностранных дел Ирана осудило действия США, назвав удары «незаконными и агрессивными».

В Тегеране заявили, что атаки являются нарушением Устава ООН и угрозой международному миру и безопасности коммерческого судоходства.

Иранские государственные СМИ также сообщили о готовности страны ответить на американские удары. Reuters отмечает, что иранская сторона впоследствии заявила об атаках на три танкера и три судна, связанные с США, однако эти сообщения независимо подтвердить не удалось.

Почему удары важны

Новый обмен ударами произошел на фоне обострения ситуации вокруг Ормузского пролива — одного из ключевых маршрутов для мировых поставок нефти.

CNN отмечает, что вблизи острова Харк находятся почти 20 иранских танкеров, которые не могут свободно выйти из Персидского залива из-за американской блокады. Всего в Персидском заливе и вблизи него находятся более 50 иранских танкеров.

Новини. LIVE сообщали, что вице-президент США Джей Ди Венс не смог назвать сроки завершения боевых действий с Ираном. Он заявил, что Вашингтон не ведет переговоров с Тегераном и ожидает прекращения атак на коммерческое судоходство в районе Ормузского пролива.

Новини. LIVE также писали, что 1 сентября американские военные атаковали объекты Корпуса стражей исламской революции в Иране. В ответ Тегеран запустил баллистические ракеты по Иордании, где дислоцируются американские военные.