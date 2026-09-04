США не знают, когда закончится война с Ираном — заявление Венса

Вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Венс. Фото: Reuters

Вице-президент США Джей Ди Венс не смог назвать сроки завершения боевых действий с Ираном. Он сказал, что Вашингтон не ведет переговоров с Тегераном и ожидает прекращения атак на коммерческое судоходство в районе Ормузского пролива. Об этом Венс заявил во время брифинга в Белом доме.

Об этом пишет CNN, передает Новини.LIVE.

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Венс не прогнозирует завершение конфликта

Во время общения с журналистами Джей Ди Венс заявил, что не может определить, когда завершится противостояние США и Ирана. Он также не стал прогнозировать, прекратятся ли боевые действия до промежуточных выборов в США, которые запланированы на 3 ноября.

Вице-президент фактически переложил ответственность за определение сроков завершения конфликта на иранскую сторону. Он сказал, что Вашингтон не знает, когда Тегеран прекратит атаки на суда.

"Когда вы спрашиваете, когда это закончится, вы задаете мне вопрос типа: когда иранцы перестанут обстреливать корабли? Думаю, на самом деле я не знаю ответа на этот вопрос. Вам придётся спросить у иранцев", — заявил Джей Ди Венс.

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Он также подчеркнул, что США в настоящее время не ведут переговоров с Ираном.

"Мы с ними не разговариваем и не собираемся разговаривать, пока они не прекратят обстреливать суда гражданского флота", — сказал американский политик.

США продолжают операции у Ормузского пролива

Несмотря на заявления Джей Ди Венса об отсутствии активной войны, американские военные продолжают наносить удары по иранским военным объектам. На этой неделе США провели масштабную операцию вблизи Ормузского пролива, в ходе которой атаковали почти 60 целей. Среди них были объекты противовоздушной обороны, радиолокационные системы, морская инфраструктура, минные установки и пункты связи. Американские военные также сопровождали коммерческие суда при прохождении пролива.

Издание CNN пишет, что американские чиновники представляют данные, согласно которым США намерены продолжать наступательные операции в районе пролива. Одной из причин называют способность Ирана восстанавливать поврежденные военные мощности.

Тегеран ответил на последние американские удары атаками по военным базам США в регионе.

Новини.LIVE сообщали, что 31 августа, по киевскому времени, американские военные атаковали две иранские пусковые установки на острове Ларак вблизи Ормузского пролива. Эта атака стала первой операцией американских сил в районе пролива после конца июня, когда президент США Дональд Трамп приостановил двухнедельную военную кампанию в регионе.

Новини.LIVE писали, что президент Дональд Трамп обозначил на карте Ормузский пролив как территорию США. Это произошло после заявления президента Соединенных Штатов о намерении объявить пролив американской территорией после завершения войны с Ираном.