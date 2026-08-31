США атаковали Иран 31 августа

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

США в ночь на 31 июля нанесли удары по военным целям в Иране, чтобы предотвратить установку морских мин в Ормузском проливе. Вскоре Тегеран нанес ответный удар.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Axios и CNN.

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Что известно об отмене ударами между США и Ираном

В понедельник 31 августа (по киевскому времени) американские войска нанесли удар по двум иранским пусковым установкам на острове Ларак. Этот остров находится недалеко от Ормузского пролива.

Источник Axios говорит, что удары были нанесены по иранским военным целям, чтобы предотвратить минирования Ормузского пролива.

Это был первый удар США с конца июня, когда президент США Дональд Трамп приостановил двухнедельную операцию Америки в проливе.

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Источник Axios сказал, что Иран в ответ на атаку запустил несколько ракет, однако они не затронули американские авиабазы. Военные Иордании утверждают, что силы ПВО перехватили все 8 ракет. При этом в КСИР утверждали, что атаковали две авиабазы в Иордании.

Как сообщали Новини.LIVE, Дональд Трамп на днях опубликовал фотографию карту, на которой обозначил Ормузский пролив как новую территорию США. Перед этим он уже намекал, что США могут объявить пролив своей территорией.

Также мы писали, что Трамп на днях анонсировал начало самой разрушительной экономической операции против Ирана.