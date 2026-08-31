31 серпня США завдали удару по Ірану

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

У ніч на 31 липня США завдали ударів по військових об’єктах в Ірані, щоб запобігти встановленню морських мін у Ормузькій протоці. Невдовзі Тегеран завдав удару у відповідь.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Axios та CNN.

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Що відомо про обмін ударами між США та Іраном

У понеділок, 31 серпня (за київським часом), американські війська завдали удару по двох іранських пускових установках на острові Ларак. Цей острів розташований неподалік від Ормузької протоки.

Джерело Axios повідомляє, що удари були завдані по іранських військових об’єктах, щоб запобігти мінуванню Ормузької протоки.

Це був перший удар США з кінця червня, коли президент США Дональд Трамп призупинив двотижневу операцію Америки в протоці.

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Джерело Axios повідомило, що Іран у відповідь на атаку запустив кілька ракет, однак вони не зачепили американські авіабази. Військові Йорданії стверджують, що сили ППО перехопили всі 8 ракет. При цьому в КВІР стверджували, що атакували дві авіабази в Йорданії.

Як повідомляли Новини.LIVE, Дональд Трамп днями опублікував фотографію карти, на якій позначив Ормузьку протоку як нову територію США. Перед цим він уже натякав, що США можуть оголосити протоку своєю територією.

Також ми писали, що Трамп днями анонсував початок найруйнівнішої економічної операції проти Ірану.