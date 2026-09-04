США не знають, коли завершиться війна з Іраном - заява Венса

Віцепрезидент Сполучених штатів Джей Ді Венс. Фото: Reuters

Віцепрезидент США Джей Ді Венс не зміг назвати терміни завершення бойових дій з Іраном. Він сказав, що Вашингтон не веде переговорів із Тегераном і очікує припинення атак на комерційне судноплавство в районі Ормузької протоки. Про це Венс заявив під час брифінгу в Білому домі.

Про це пише CNN, передає Новини.LIVE.

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Венс не прогнозує завершення конфлікту

Під час спілкування з журналістами Джей Ді Венс заявив, що не може визначити, коли завершиться протистояння США та Ірану. Він також не став прогнозувати, чи припиняться бойові дії до проміжних виборів у США, які заплановані на 3 листопада.

Віцепрезидент фактично переклав відповідальність за визначення термінів завершення конфлікту на іранську сторону. Він сказав, що Вашингтон не знає, коли Тегеран припинить атаки на судна.

"Коли ви запитуєте, коли це закінчиться, ви ставите мені питання на кшталт: коли іранці перестануть стріляти по кораблях? Думаю, насправді я не знаю відповіді на це питання. Вам доведеться запитати в іранців", — заявив Джей Ді Венс.

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Він також наголосив, що США наразі не проводять переговорів з Іраном.

"Ми з ними не розмовляємо і не збираємося розмовляти, доки вони не припинять стріляти по комерційному судноплавству", — сказав американський політик.

США продовжують операції біля Ормузької протоки

Попри заяви Джей Ді Венса про відсутність активної війни, американські військові продовжують завдавати ударів по іранських військових об’єктах. Цього тижня США провели масштабну операцію поблизу Ормузької протоки, під час якої атакували майже 60 цілей. Серед них були об’єкти протиповітряної оборони, радіолокаційні системи, морська інфраструктура, мінні установки та пункти зв’язку. Американські військові також супроводжували комерційні судна під час проходження протоки.

Видання CNN пише — американські чиновники представляють дані, за якими США мають намір продовжувати наступальні операції в районі протоки. Однією з причин називають здатність Ірану відновлювати пошкоджені військові можливості.

Тегеран відповів на останні американські удари атаками по військових базах США в регіоні.

Новини.LIVE писали, що 31 серпня, за київським часом, американські військові атакували дві іранські пускові установки на острові Ларак поблизу Ормузької протоки. Ця атака стала першою операцією американських сил у районі протоки після кінця червня, коли президент США Дональд Трамп призупинив двотижневу військову кампанію в регіоні.

Новини.LIVE інформували, що президент Дональд Трамп позначив на карті Ормузьку протоку як територію США. Це сталося після заяви президента Сполучених Штатів про намір оголосити протоку американською територією після завершення війни з Іраном.