США и Иран 1 сентября 2026 года обменялись ударами

Дым в небе после попадания. Фото иллюстративное: AFP

Американские военные во вторник, 1 сентября, нанесли удары по объектам Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в Иране. Обстрел произошел после недавних попыток КСИР обстрелять суда в Ормузском проливе и американских военных в регионе. Иранцы ответили, нанеся баллистические удары по Иордании.

Об этом со ссылкой на Центральное командование США (CENTCOM) и AP сообщает Новини.LIVE.

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Как прокомментировал атаку США на КСИР Дональд Трамп

Президент США назвал удар по КСИР оправданным. По его словам, если Иран решит ответить, то понесет еще более сильный удар.

"Но это не будет самой крупной атакой из всех. Она (самая масштабная атака, — Ред.) еще ждет своего часа. Когда она завершится, от Исламской Республики Иран останется очень мало", — пригрозил американский лидер.

Иран после обстрела со стороны США запустил по Иордании, где дислоцируются американские военные, баллистические ракеты.

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Ранее Новини.LIVE со ссылкой на Axios и CNN сообщал, что в ночь на 31 августа американцы нанесли удары по военным объектам в Иране. Таким образом США хотели предотвратить установку морских мин в Ормузском проливе. Иран в ответ также запустил несколько ракет.

Также Новини.LIVE со ссылкой на президента США Дональда Трампа писал, что США призвали союзников к полной изоляции Тегерана. Американский лидер заверил, что остановит распространение террора. Кроме того, он хочет навсегда лишить Иран возможности получить ядерное оружие.