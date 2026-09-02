Штати та Іран 1 вересня 2026 року обмінялися ударами

Дим у небі після влучання. Фото ілюстративне: AFP

Американські військові у вівторок, 1 вересня, атакували об'єкти Корпусу вартових ісламської революції (КВІТ) в Ірані. Обстріл відбувся після нещодавніх спроб КВІР обстріляти судна в Ормузькій протоці та американські військових у регіоні. Іранці відповіли, завдавши балістичних ударів по Йорданії.

Про це з посиланням на Центральне командування США (CENTCOM) і AP повідомляє Новини.LIVE.

Реклама

Як прокоментував атаку США на КВІР Дональд Трамп

Президент США назвав удар по КВІР виправданим. За його словами, якщо Іран вирішить відповісти, то зазнає ще сильнішого удару.

"Але це не буде найбільшою атакою з усіх. Вона (наймасштабніша атака, — Ред.) ще чекає свого часу. Коли вона завершиться, від Ісламської Республіки Іран залишиться дуже мало", — пригрозив американський лідер.

Іран після обстрілу з боку США запустив по Йорданії, де дислокуються американські військові, балістичні ракети.

Читайте також:

Раніше Новини.LIVE з посиланням на Axios та CNN повідомляв, що в ніч проти 31 серпня американці завдали ударів по військових об’єктах в Ірані. У такий спосіб США хотіли запобігти встановленню морських мін в Ормузькій протоці. Іран у відповідь теж запустив кілька ракет.

Також Новини.LIVE з посиланням на президента США Дональда Трампа писав, що Штати закликали союзників до повної ізоляції Тегерана. Американській лідер запевнив, що зупинить поширення терору. Крім того, він хоче назавжди позбавити Іран можливості отримати ядерну зброю.