Венс заявил, когда война США с Ираном может перейти в новую фазу

Джей Ди Венс. Фото: Reuters

Вице-президент США Джей Ди Вэнс анонсировал переход войны с Ираном в "совершенно другую фазу" уже через несколько месяцев. Политик согласился с президентом США Дональдом Трампом, который связывал возможное завершение нынешней фазы конфликта с периодом после промежуточных выборов.

Об этом сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на New York Post.

Реклама

Джей Ди Вэнс. Фото: Reuters

Вэнс высказался о сроках изменения ситуации с Ираном

По словам Вэнса, предсказать дальнейшее развитие событий невозможно, но он считает реалистичным сценарий, при котором ситуация существенно изменится в течение ближайших месяцев.

"Мы не можем предсказать будущее, но, думаю, президент прав, говоря, что через несколько месяцев все это перейдет в совершенно другую фазу", — заявил Вэнс.

Вице-президент также подчеркнул, что именно президент США как главнокомандующий принимает решения, связанные с началом и завершением военных операций.

Читайте также:

Вэнс высказался о ситуации в Ормузском проливе

По словам вице-президента, официальный Вашингтон сейчас не проводит наступательных операций против Ирана. Также он признал, что среди американцев есть определенное недовольство продолжительностью конфликта, однако подчеркнул, что Вашингтон не считает свои нынешние действия агрессивными операциями.

Вэнс также заявил, что Иран периодически открывает огонь по коммерческим судам, хотя, по его словам, такие атаки преимущественно не достигают цели.

Также вице-президент США обратил внимание на ситуацию в Ормузском проливе. Он считает, что объем судоходства через пролив уже восстановился до уровня, превышающего половину довоенного трафика.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал о заявлении Вэнса о войне с Ираном. Он не смог назвать сроки завершения боевых действий и подчеркнул, что это будет зависеть от развития ситуации. В то же время Вэнс заявил, что Вашингтон имеет конкретные цели в противостоянии с Тегераном.

Также Новини.LIVE писал об американских ударах по военным объектам на территории Ирана. Соединенные Штаты атаковали цели, связанные с иранскими вооруженными силами.