Бессент звинуватив Україну в зростанні цін на пальне

Міністр фінансів США Скотт Бессент. Фото: Reuters

Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив на саміті "Групи двадцяти" (G20), що українські удари по російській нафтовій інфраструктурі створюють тиск на світовий енергетичний ринок і сприяють зростанню цін на пальне. За його словами, нинішній енергетичний шок пов’язаний як із війною в Україні, так і з конфліктом навколо Ірану.

Про це повідомляє The New York Times, передає Новини.LIVE.

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Заява Бессента про Україну під час саміту

Міністр фінансів США Скотт Бессент озвучив свою позицію в ефірі телеканалу Fox News після двосторонньої зустрічі з міністром фінансів Росії Антоном Сілуановим. Переговори відбулися на полях саміту міністрів фінансів країн "Групи двадцяти" (G20).

На його думку, Україна своїми ударами по російських енергетичних об’єктах впливає на ситуацію на глобальному ринку нафти та нафтопродуктів.

"Зараз ми переживаємо енергетичний шок як через війну в Україні — оскільки Україна вирішила, що хоче підривати російські енергетичні активи та нафтопродукти, що створює тиск на зростання цін у глобальному масштабі, так і через конфлікт навколо Ірану", — заявив американський політик.

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Заяви Скота Бессента пролунали на тлі помітного зростання вартості енергоносіїв. Ціни на дизельне пальне у Сполучених Штатах наблизилися до рекордних показників, тоді як нафта марки Brent на світових ринках подорожчала приблизно до 97 доларів за барель.

При цьому значний вплив на енергетичний ринок має загострення ситуації навколо Ірану. Військові дії створюють додаткові ризики для постачання нафти та роботи ключових транспортних маршрутів.

Окремо Мінфін США прокоментував критику через запрошення міністра фінансів Росії Антона Сілуанова на зустріч G20. Американський посадовець заявив, що прямий діалог із представниками Росії необхідний для пошуку можливостей завершення війни.

"На жаль, цей жахливий конфлікт між Росією та Україною — якщо сторони не розмовлятимуть, якщо ми не будемо залучені, то як його можна вирішити?",— сказав Скотт Бессент.

Водночас на тлі американсько-російських контактів російський диктатор Володимир Путін цього тижня публічно висловив підтримку Ірану. Він заявив про солідарність із Тегераном і схвально відгукнувся про дії іранського режиму, назвавши його позицію проявом "мужності і стійкості".

Новини.LIVE писали, що США продовжує бойові дії з Іраном. Віцепрезидент Сполучених штатів Джей Ді Венс спілкуючись із журналістами, не назвав конкретних термінів завершення бойових дій з Іраном. Він заявив, що Вашингтон наразі не підтримує переговорний процес із Тегераном і очікує, що Іран припинить атаки на комерційні судна в районі Ормузької протоки.

Новини.LIVE інформували, що нещодавно американські військові завдали ударів по двох іранських пускових установках, розташованих на острові Ларак поблизу Ормузької протоки. Повідомляється, що атаки були спрямовані на іранські військові об’єкти з метою не допустити мінування Ормузької протоки.