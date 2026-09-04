Бессент обвинил Украину в росте цен на топливо

Министр финансов США Скотт Бессент. Фото: Reuters

Министр финансов США Скотт Бессент заявил на саммите "Группы двадцати" (G20), что украинские удары по российской нефтяной инфраструктуре оказывают давление на мировой энергетический рынок и способствуют росту цен на топливо. По его словам, нынешний энергетический шок связан как с войной в Украине, так и с конфликтом вокруг Ирана.

Об этом сообщает The New York Times, передает Новини.LIVE.

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Заявление Бессента об Украине во время саммита

Министр финансов США Скотт Бессент озвучил свою позицию в эфире телеканала Fox News после двусторонней встречи с министром финансов России Антоном Силуановым. Переговоры состоялись в кулуарах саммита министров финансов стран "Группы двадцати" (G20).

По его мнению, Украина своими ударами по российским энергетическим объектам влияет на ситуацию на глобальном рынке нефти и нефтепродуктов.

"Сейчас мы переживаем энергетический шок как из-за войны в Украине — поскольку Украина решила, что хочет подрывать российские энергетические активы и нефтепродукты, что создает давление на рост цен в глобальном масштабе, так и из-за конфликта вокруг Ирана", — заявил американский политик.

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Заявления Скота Бессента прозвучали на фоне заметного роста стоимости энергоносителей. Цены на дизельное топливо в Соединенных Штатах приблизились к рекордным показателям, тогда как нефть марки Brent на мировых рынках подорожала примерно до 97 долларов за баррель.

При этом значительное влияние на энергетический рынок оказывает обострение ситуации вокруг Ирана. Военные действия создают дополнительные риски для поставок нефти и работы ключевых транспортных маршрутов.

Отдельно Минфин США прокомментировал критику в связи с приглашением министра финансов России Антона Силуанова на встречу G20. Американский чиновник заявил, что прямой диалог с представителями России необходим для поиска возможностей завершения войны.

"К сожалению, этот ужасный конфликт между Россией и Украиной — если стороны не будут разговаривать, если мы не будем вовлечены, то как его можно разрешить?", — сказал Скотт Бессент.

В то же время на фоне американо-российских контактов российский диктатор Владимир Путин на этой неделе публично выразил поддержку Ирану. Он заявил о солидарности с Тегераном и одобрительно отозвался о действиях иранского режима, назвав его позицию проявлением "мужества и стойкости".

Новини.LIVE писали, что США продолжают боевые действия против Ирана. Вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Венс, общаясь с журналистами, не назвал конкретных сроков завершения боевых действий против Ирана. Он заявил, что Вашингтон пока не поддерживает переговорный процесс с Тегераном и ожидает, что Иран прекратит атаки на коммерческие суда в районе Ормузского пролива.

Новини.LIVE сообщали, что недавно американские военные нанесли удары по двум иранским пусковым установкам, расположенным на острове Ларак вблизи Ормузского пролива. Сообщается, что атаки были направлены на иранские военные объекты с целью не допустить минирования Ормузского пролива.