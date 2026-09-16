Удар по нефтепроводу Саудовской Аравии усугубил мировой топливный кризис

Нефтебаза в Саудовской Аравии. Фото: Simon Dawson/Bloomberg

Мировой топливный кризис, о риске которого ранее предупреждали в нефтяных компаниях, уже начался. Из-за войны США и Израиля с Ираном в течение шести месяцев запасы топлива сокращаются из-за перебоев с поставками нефти с Ближнего Востока.

Об этом сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на The Wall Street Journal.

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Уничтоженная нефтебаза в Саудовской Аравии. Фото: Reuters

В мире заявили о начале топливного кризиса

По данным источников, глобальные запасы топлива снижаются уже полгода. При этом практически исчерпаны доступные резервы сырой нефти, которые могли бы быстро компенсировать перебои с поставками.

Ранее в нефтяных компаниях уже предупреждали, что длительное ограничение судоходства через Ормузский пролив может спровоцировать масштабный топливный кризис. Сейчас же представители отрасли констатируют, что этот сценарий уже начал реализовываться.

Ситуацию осложнила атака на прошлой неделе на один из ключевых нефтепроводов Саудовской Аравии. Для мирового рынка он имеет особое значение, поскольку позволяет транспортировать нефть на экспорт в обход Ормузского пролива.

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После повреждения нефтепровода мировой рынок потерял по меньшей мере 2,5 млн баррелей нефти в сутки. У экспортеров сейчас уже нет возможности компенсировать дефицит сырья.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал о заявлении министра финансов США Скотта Бессента относительно роста мировых цен на топливо. Он связал подорожание с украинскими ударами по российской нефтяной инфраструктуре.

Также Новини.LIVE писал об ударах США по трем иранским танкерам. Вашингтон назвал операцию ответом на атаку Тегерана на американское судно. В США заявили, что пораженные танкеры использовались Ираном для транспортировки нефти.