Погрози Фіцо щодо експорту світла — в МЗС України відреагували

Міністерство закордонних справ України. Фото: АрміяInform

Україна завжди була самодостатньою у виробництві електроенергії, а зараз змушена інколи імпортувати її через російські злочини. Зокрема, світло постачає й Словаччина, але це не благодійність — Україна платить за це чималі гроші.

Про це заявили в Міністерстві закордонних справ України у суботу, 28 грудня.

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Реакція МЗС на заяву Фіцо щодо електроенергії

Як зазначили в МЗС, росіяни окупували ЗАЕС, постійно та цілеспрямовано обстрілюють інфраструктуру, енергосистеми, об'єкти генерації, саме тому Україна змушена імпортувати електроенергію. Натомість Роберт Фіцо погрожує припинити постачання електроенергії до України. Як зазначили у міністерстві, Словаччина є частиною єдиного європейського енергоринку і має дотримуватися спільних європейських правил. МЗС України закликало Європейську Комісію у взаємодії з ENTSO-E відреагувати на словацькі погрози.

"Безглуздими погрозами відключити Україні електроенергію, яку вона купує, а не отримує в подарунок, прем'єр-міністр Роберт Фіцо фактично стає на один бік із російським диктатором. Нині це єдині два діячі в світі, які погрожують залишити українців взимку без світла", — заявили в МЗС.

Як додавали у міністерстві, на спільну роботу з Путіним вказує фактичне зізнання Роберта Фіцо у прагненні витіснити американські та інші енергоносії з європейського ринку, аби зберегти залежність європейських країн від Росії.

"Переконані, що в інтересах словацького народу уряд Словаччини мав би працювати із сусідами та всією Європою заради диверсифікації постачання енергоресурсів, зокрема вже зараз домовлятися про постачання газу зі США, а не сподіватися на продовження залежності від Росії та політики витіснення американських та інших енергоресурсів з Європи", — додали в МЗС.

Нагадаємо, глава України Володимир Зеленський відповів на погрози прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо щодо припинення експорту електроенергії в Україну. Він звинуватив Фіцо у підтримці інтересів Росії.

Словацький прем'єр-міністр Роберт Фіцо заявив, що може припинити постачання електроенергії до України. Так він вирішив відповісти на відмову Києва продовжувати транзит російського газу до Європи, починаючи з 2025 року.