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Заодно с диктатором РФ — МИД отреагировало на угрозы Фицо

28 декабря 2024 16:55
Ольга Антоновская - редактор
Угрозы Фицо по экспорту света — в МИД Украины отреагировали
Министерство иностранных дел Украины. Фото: АрмияInform
Ольга Антоновская - редактор

Украина всегда была самодостаточной в производстве электроэнергии, а сейчас вынуждена иногда импортировать ее из-за российских преступлений. В частности, свет поставляет и Словакия, но это не благотворительность — Украина платит за это немалые деньги.

Об этом заявили в Министерстве иностранных дел Украины в субботу, 28 декабря.

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Как отметили в МИД, россияне оккупировали ЗАЭС, постоянно и целенаправленно обстреливают инфраструктуру, энергосистемы, объекты генерации, именно поэтому Украина вынуждена импортировать электроэнергию. Вместе с тем Роберт Фицо угрожает прекратить поставки электроэнергии в Украину. Как отметили в министерстве, Словакия является частью единого европейского энергорынка и должна придерживаться общих европейских правил. МИД Украины призвал Европейскую Комиссию во взаимодействии с ENTSO-E отреагировать на словацкие угрозы.

"Бессмысленными угрозами отключить Украине электроэнергию, которую она покупает, а не получает в подарок, премьер-министр Роберт Фицо фактически становится на одну сторону с российским диктатором. Сейчас это единственные два деятеля в мире, которые угрожают оставить украинцев зимой без света", — заявили в МИД.

Как добавляли в министерстве, на совместную работу с Путиным указывает фактическое признание Роберта Фицо в стремлении вытеснить американские и другие энергоносители с европейского рынка, чтобы сохранить зависимость европейских стран от России.

"Убеждены, что в интересах словацкого народа правительство Словакии должно работать с соседями и всей Европой ради диверсификации поставок энергоресурсов, в частности уже сейчас договариваться о поставках газа из США, а не надеяться на продолжение зависимости от России и политики вытеснения американских и других энергоресурсов из Европы", — добавили в МИД.

Напомним, глава Украины Владимир Зеленский ответил на угрозы премьер-министра Словакии Роберта Фицо о прекращении экспорта электроэнергии в Украину. Он обвинил Фицо в поддержке интересов России.

Словацкий премьер-министр Роберт Фицо заявил, что может прекратить поставки электроэнергии в Украину. Таким образом он решил ответить на отказ Киева продлевать транзит российского газа в Европу, начиная с 2025 года.

МИД электроэнергия экспорт свет Роберт Фицо угрозы

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