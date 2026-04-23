Замовлення РФ: в Ужгороді жінка за $3 тис. вбила військового

Правоохоронці на місці злочину. Фото: Офіс Генпрокурора

В Ужгороді 26-річна мешканка Запоріжжя вбила військового. На замовлення російських спецслужб вона підлила чоловікові речовину у напій, після чого він знепритомнів та помер. За це виконавиці пообіцяли 3 тисячі доларів.

Новини.LIVE повідомляє про це з посиланням на Офіс Генпрокурора.

Вбивство військового в Ужгороді

Як з'ясувало слідство, жінка діяла за вказівками представника спецслужб РФ. Вона тримала контакт з ним через месенджер. 26-річна жителька Запоріжжя погодилася за 3 тисячі доларів отримати інформацію з телефону військового.

Підозрювана познайомилась з чоловіком та зав'язала з ним довірливі стосунки. За вказівками куратора вона підлила військовому у напій невідомий препарат. Згодом чоловік знепритомнів і помер.

У Генпрокуратурі зазначають, що після цього жінка сфотографувала тіло та надіслала звіт куратору. Разом з тим вона викликала швидку допомогу та намагалася інсценувати нещасний випадок. Правоохоронці викрили її та затримали.

Наразі слідчі встановлюють усі обставини трагедії. Подальшу кваліфікацію дій затриманої визначать після отримання висновків експертів.

