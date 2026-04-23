Заказ РФ: в Ужгороде женщина за $3 тыс. убила военного

Правоохранители на месте преступления. Фото: Офис Генпрокурора

В Ужгороде 26-летняя жительница Запорожья убила военного. По заказу российских спецслужб она подлила мужчине вещество в напиток, после чего он потерял сознание и умер. За это исполнительнице пообещали 3 тысячи долларов.

Новини.LIVE сообщает об этом со ссылкой на Офис Генпрокурора.

Убийство военного в Ужгороде

Как выяснило следствие, женщина действовала по указаниям представителя спецслужб РФ. Она держала контакт с ним через мессенджер. 26-летняя жительница Запорожья согласилась за 3 тысячи долларов получить информацию с телефона военного.

Подозреваемая познакомилась с мужчиной и завязала с ним доверительные отношения. По указаниям куратора она подлила военному в напиток неизвестный препарат. Впоследствии мужчина потерял сознание и умер.

В Генпрокуратуре отмечают, что после этого женщина сфотографировала тело и направила отчет куратору. Вместе с тем она вызвала скорую помощь и пыталась инсценировать несчастный случай. Правоохранители разоблачили ее и задержали.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства трагедии. Дальнейшую квалификацию действий задержанной определят после получения выводов экспертов.

