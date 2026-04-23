Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМодаМир туризмаКультРынок недвижимостиГламурТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУСтильМентальное здоровьеГороскопFashionЕвровидениеНацотборПередоваяПутешествияТрадицииПогодаПолитикаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксЗдоровьеУкраина АрхивРезервОгоПризывЭкономистКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Заказ РФ: в Ужгороде женщина за $3 тыс. убила военного

Заказ РФ: в Ужгороде женщина за $3 тыс. убила военного

Ua ru
Дата публикации 23 апреля 2026 13:25
Заказ РФ: в Ужгороде женщина за $3 тыс. убила военного
Правоохранители на месте преступления. Фото: Офис Генпрокурора

В Ужгороде 26-летняя жительница Запорожья убила военного. По заказу российских спецслужб она подлила мужчине вещество в напиток, после чего он потерял сознание и умер. За это исполнительнице пообещали 3 тысячи долларов.

Новини.LIVE сообщает об этом со ссылкой на Офис Генпрокурора.

Убийство военного в Ужгороде

Как выяснило следствие, женщина действовала по указаниям представителя спецслужб РФ. Она держала контакт с ним через мессенджер. 26-летняя жительница Запорожья согласилась за 3 тысячи долларов получить информацию с телефона военного.

Подозреваемая познакомилась с мужчиной и завязала с ним доверительные отношения. По указаниям куратора она подлила военному в напиток неизвестный препарат. Впоследствии мужчина потерял сознание и умер.

В Генпрокуратуре отмечают, что после этого женщина сфотографировала тело и направила отчет куратору. Вместе с тем она вызвала скорую помощь и пыталась инсценировать несчастный случай. Правоохранители разоблачили ее и задержали.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства трагедии. Дальнейшую квалификацию действий задержанной определят после получения выводов экспертов.

Как сообщали Новини.LIVE, россияне хотели убить советника министра обороны Сергея "Флеша" Бескрестнова. В его дом влетел реактивный беспилотник. Мужчина отметил, что его жилье разрушено.

Также мы писали о том, что СБУ разоблачила подготовку РФ к серии резонансных убийств. В частности, российские спецслужбы хотели убить волонтера Сергея Стерненко. Киллера ГРУ РФ ликвидировали. Кроме того, задержали более десяти участников агентурной сети.

убийство Ужгород военные Россия
Ольга Антоновская - редактор ленты новостей
Автор:
Ольга Антоновская
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации