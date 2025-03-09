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Заміни Starlink немає — Маск відповів на заяву Сікорського

9 березня 2025 19:50
Євтушенко Аліна - редактор
Маск відреагував на заяву Сікорського щодо системи Starlink для ЗСУ
Ілон Маск. Фото: Bloomberg
Євтушенко Аліна - редактор

Очільник Департаменту ефективності уряду Сполучених Штатів Америки та бізнесмен Ілон Маск відповів главі МЗС Польщі Радославу Сікорському щодо його заяви про Starlink для України. Маск сказав, що не існує ніякої заміни Starlink. 

Про це Маск написав на своїй сторінці у соцмережі X у неділю, 9 березня. 

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"Замовкни маленька людино. Ви платите крихітну частку вартості. І немає ніякої заміни Starlink", — написав засновник SpaceX. 

Це стало реакцією на заяву очільника МЗС Польщі Радослава Сікорського, який у відповідь на погрози Маска відключити Україну від Starlink, зазначив, що Starlink для України оплачує Міністерство цифровізації Польщі. 

"Starlinks для України оплачує польське Міністерство цифровізації вартістю близько 50 мільйонів доларів на рік. Якщо відкинути етику погроз жертві агресії, якщо SpaceX виявиться ненадійним постачальником, ми будемо змушені шукати інших постачальників", — написав глава МЗС Польщі.

Starlink Ілон Маск
Скриншот допису Ілона Маска у соцмережі X

Нагадаємо, що раніше Ілон Маск заявив, що українська лінія фронту обвалиться, якщо він відключить Starlink. Він говорив про те, що його система Starlink є основою української армії, і у разі її відключення зруйнувалася б уся лінія фронту.

Водночас державний секретар США Марко Рубіо прокоментував інформацію про погрози з боку США відключити термінали Starlink в Україні. Він назвав це "вигадками" та спростував такі плани.

Польща США Ілон Маск ЗСУ Starlink війна в Україні Радослав Сікорський
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