Маск відреагував на заяву Сікорського щодо системи Starlink для ЗСУ

Ілон Маск. Фото: Bloomberg

Очільник Департаменту ефективності уряду Сполучених Штатів Америки та бізнесмен Ілон Маск відповів главі МЗС Польщі Радославу Сікорському щодо його заяви про Starlink для України. Маск сказав, що не існує ніякої заміни Starlink.

Про це Маск написав на своїй сторінці у соцмережі X у неділю, 9 березня.

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"Замовкни маленька людино. Ви платите крихітну частку вартості. І немає ніякої заміни Starlink", — написав засновник SpaceX.

Це стало реакцією на заяву очільника МЗС Польщі Радослава Сікорського, який у відповідь на погрози Маска відключити Україну від Starlink, зазначив, що Starlink для України оплачує Міністерство цифровізації Польщі.

"Starlinks для України оплачує польське Міністерство цифровізації вартістю близько 50 мільйонів доларів на рік. Якщо відкинути етику погроз жертві агресії, якщо SpaceX виявиться ненадійним постачальником, ми будемо змушені шукати інших постачальників", — написав глава МЗС Польщі.

Скриншот допису Ілона Маска у соцмережі X

Нагадаємо, що раніше Ілон Маск заявив, що українська лінія фронту обвалиться, якщо він відключить Starlink. Він говорив про те, що його система Starlink є основою української армії, і у разі її відключення зруйнувалася б уся лінія фронту.

Водночас державний секретар США Марко Рубіо прокоментував інформацію про погрози з боку США відключити термінали Starlink в Україні. Він назвав це "вигадками" та спростував такі плани.