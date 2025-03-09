Глава МЗС Польщі відреагував на погрози Маска відключити Starlink для ЗСУ

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський. Фото: Радослав Сікорський/X

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський відреагував на погрози Ілона Маска відключити Starlink для ЗСУ. Він зазначив, що Starlink для України оплачує Міністерство цифровізації Польщі.

Про це глава МЗС Польщі написав у соцмережі X у неділю, 9 березня.

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Очільник дипломатичного відомства Польщі наголосив, що Starlink для України оплачує Міністерство цифровізації Польщі вартістю близько 50 мільйонів доларів на рік.

Тож, якщо компанія Ілона Маска SpaceX виявиться ненадійним постачальником, польська сторона "буде змушена шукати інших постачальників".

Таким чином Сікорський відреагував на погрози Маска відключити Starlink для українських військових.

"Starlinks для України оплачує польське Міністерство цифровізації вартістю близько 50 мільйонів доларів на рік. Якщо відкинути етику погроз жертві агресії, якщо SpaceX виявиться ненадійним постачальником, ми будемо змушені шукати інших постачальників", — написав глава МЗС Польщі.

Скриншот повідомлення Сікорського та Маска у соцмережі X

Нагадаємо, що раніше Ілон Маск заявив, що українська лінія фронту обвалиться, якщо він відключить Starlink.

Відтак, очільник Департаменту ефективності уряду Сполучених Штатів Америки та бізнесмен Ілон Маск заявив, що його система Starlink є основою української армії. За його словами, у разі відключення зруйнувалася б уся лінія фронту.

Крім того, Ілон Маск відреагував на акцію у Вашингтоні "Не кидай Україну", де розгорнули найбільший прапор. Він обурився його ціною, хоча її ніде не зазначали.