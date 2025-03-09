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Маск обурився ціною найбільшого прапора України у США

9 березня 2025 10:37
Аркадій Пастула - Редактор
Ілон Маск обурився ціною величезного прапора України у Вашингтоні
Ілон Маск. Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein
Аркадій Пастула - Редактор

Очільник Департаменту ефективності уряду Сполучених Штатів Америки та бізнесмен Ілон Маск відреагував на акцію у Вашингтоні "Не кидай Україну", де розгорнули найбільший прапор. Він обурився його ціною, хоча її ніде не зазначали.

Про це Ілон Маск написав у соцмережі X у неділю, 9 березня.

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Один із користувачів соцмережі запитав, хто заплатив за цей величезний прапор. Він вважає, що ціна перевищує декілька сотень доларів.

"Накладіть санкції на топ-10 українських олігархів, особливо тих, що мають маєтки в Монако, і це негайно припиниться", — наголосив Маск.

Він додав, що це і є "ключем до головоломки".

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Допис Маска. Фото: скриншот

Нагадаємо, 8 березня біля Білого дому був розгорнутий один із найбільших прапорів України вагою понад 150 кілограмів.

Також перед виступом лідера США Дональда Трампа у Конгресі сотні українців та американців вийшли на акцію у Філадельфії.

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