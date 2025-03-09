У Вашингтоні розгорнули найбільший прапор України на підтримку країни

Прапор України у Вашингтоні. Фото: Дарія Бобіл

У Вашингтоні біля Білого дому в суботу, 8 березня, розгорнули один із найбільших прапорів України. Він важить понад 150 кілограмів.

Про це повідомляє CBS Austin.

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Прапор України у Вашингтоні

Люди зібралися на акцію "Не кидай Україну". Вони показали постійну підтримку України на тлі стурбованості щодо призупинення допомоги.

Прапор України у Вашингтоні. Фото: Дарія Бобіл

Прапор України у Вашингтоні. Фото: Дарія Бобіл

Прапор України у Вашингтоні. Фото: Дарія Бобіл

Прапор України у Вашингтоні. Фото: Дарія Бобіл

Нагадаємо, американські військові офіційні особи повідомили, що Вашингтон і далі надає Україні розвіддані для захисту.

Також Президент США Дональд Трамп заявив, що наразі не розглядає питання надання гарантій безпеки для України.