У Вашингтоні розгорнули найбільший прапор України на підтримку країни

У Вашингтоні розгорнули найбільший прапор України — фото
У Вашингтоні біля Білого дому в суботу, 8 березня, розгорнули один із найбільших прапорів України. Він важить понад 150 кілограмів.
Про це повідомляє CBS Austin.
Прапор України у Вашингтоні
Люди зібралися на акцію "Не кидай Україну". Вони показали постійну підтримку України на тлі стурбованості щодо призупинення допомоги.
Нагадаємо, американські військові офіційні особи повідомили, що Вашингтон і далі надає Україні розвіддані для захисту.
Також Президент США Дональд Трамп заявив, що наразі не розглядає питання надання гарантій безпеки для України.
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