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В Вашингтоне развернули самый большой флаг Украины — фото

9 марта 2025 10:17
Аркадий Пастула - Редактор
В Вашингтоне развернули самый большой флаг Украины в поддержку страны
Флаг Украины в Вашингтоне. Фото: Дарья Бобил
Аркадий Пастула - Редактор

В Вашингтоне возле Белого дома в субботу, 8 марта, развернули один из самых больших флагов Украины. Он весит более 150 килограммов.

Об этом сообщает CBS Austin.

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Флаг Украины в Вашингтоне

Люди собрались на акцию "Не бросай Украину". Они показали постоянную поддержку Украины на фоне обеспокоенности относительно приостановления помощи.

Прапор України у Вашингтоні
Флаг Украины в Вашингтоне. Фото: Дарья Бобил
Перед Білим домом розгорнули прапор України
Флаг Украины в Вашингтоне. Фото: Дарья Бобил
У США розгорнули прапор України
Флаг Украины в Вашингтоне. Фото: Дарья Бобил
Акція у США 8 березня
Флаг Украины в Вашингтоне. Фото: Дарья Бобил

Напомним, американские военные официальные лица сообщили, что Вашингтон и дальше предоставляет Украине разведданные для защиты.

Также Президент США Дональд Трамп заявил, что пока не рассматривает вопрос предоставления гарантий безопасности для Украины.

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