В Вашингтоне развернули самый большой флаг Украины в поддержку страны

Флаг Украины в Вашингтоне. Фото: Дарья Бобил

В Вашингтоне возле Белого дома в субботу, 8 марта, развернули один из самых больших флагов Украины. Он весит более 150 килограммов.

Об этом сообщает CBS Austin.

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Флаг Украины в Вашингтоне

Люди собрались на акцию "Не бросай Украину". Они показали постоянную поддержку Украины на фоне обеспокоенности относительно приостановления помощи.

Флаг Украины в Вашингтоне. Фото: Дарья Бобил

Флаг Украины в Вашингтоне. Фото: Дарья Бобил

Флаг Украины в Вашингтоне. Фото: Дарья Бобил

Флаг Украины в Вашингтоне. Фото: Дарья Бобил

Напомним, американские военные официальные лица сообщили, что Вашингтон и дальше предоставляет Украине разведданные для защиты.

Также Президент США Дональд Трамп заявил, что пока не рассматривает вопрос предоставления гарантий безопасности для Украины.