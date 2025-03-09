В Вашингтоне развернули самый большой флаг Украины в поддержку страны

В Вашингтоне развернули самый большой флаг Украины — фото
В Вашингтоне возле Белого дома в субботу, 8 марта, развернули один из самых больших флагов Украины. Он весит более 150 килограммов.
Об этом сообщает CBS Austin.
Флаг Украины в Вашингтоне
Люди собрались на акцию "Не бросай Украину". Они показали постоянную поддержку Украины на фоне обеспокоенности относительно приостановления помощи.
Напомним, американские военные официальные лица сообщили, что Вашингтон и дальше предоставляет Украине разведданные для защиты.
Также Президент США Дональд Трамп заявил, что пока не рассматривает вопрос предоставления гарантий безопасности для Украины.
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