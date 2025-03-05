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У Філадельфії відбулась акція на підтримку України — фоторепортаж

5 березня 2025 14:06
Карина Приходько - Редактор
Акція на підтримку України у Філадельфії 4 березня — фото
Акція на підтримку України у Філадельфії. Фото: Євген Пукач і Євгенія Пʼєцух
Карина Приходько - Редактор

Перед виступом президента США Дональда Трампа у Конгресі 4 березня сотні українців та небайдужих американців вийшли на акцію на підтримку України у Філадельфії. Вони виступають проти рішення призупинити військову допомогу Києву. 

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE.

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Акція на підтримку України у Філадельфії

Сотні мітингувальників вийшли на вулиці Філадельфії і протестували, зокрема, проти зупинення військової допомоги США для України. 

На плакатах активістів були написи:

  • "Ми не граємо в карти",
  • "Путін не взяв Київ, але зміг взяти Вашингтон",
  • "Трамп божевільний", 
  • "Людина в костюмі, костюм без людини". 
акція підтримки у Філадельфії
Акція на підтримку України у Філадельфії. Фото: Євген Пукач і Євгенія Пʼєцух
підтримка України у Філадельфії
Акція на підтримку України у Філадельфії. Фото: Євген Пукач і Євгенія Пʼєцух
активісти у Філадельфії
Акція на підтримку України у Філадельфії. Фото: Євген Пукач і Євгенія Пʼєцух
акція підтримки України у США 4 березня
Акція на підтримку України у Філадельфії. Фото: Євген Пукач і Євгенія Пʼєцух
акція підтримки України у Філадельфії 4 березня
Акція на підтримку України у Філадельфії. Фото: Євген Пукач і Євгенія Пʼєцух
підтримка України у Філадельфії
Акція на підтримку України у Філадельфії. Фото: Євген Пукач і Євгенія Пʼєцух
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Акція на підтримку України у Філадельфії. Фото: Євген Пукач і Євгенія Пʼєцух

Вони нагадали, що 1994 року Україна відмовилася від своєї ядерної зброї в обмін на гарантії безпеки від США, Великої Британії та Росії, але з 2014 року РФ порушила цю обіцянку, вторгнувшись до східної України та Криму. А в 2022 році взагалі розпочала повномасштабну війну. 

"Зараз, у 2025 році, президент Трамп призупинив військову допомогу Україні. Кожна затримка означає більше ракет і більше смертей. Україні терміново потрібна протиповітряна оборона і зброя. Це не просто політика — це життя. США повинні виконати свої зобов'язання і відновити військову допомогу Україні", — наголосили активісти. 

Нагадаємо, 2 березня акція на підтримку України відбулася в Мюнхені. Люди зібралися з українськими прапорами та плакатами.

А 1 березня акція відбулась на Таймс-Сквер в Нью-Йорку. Участь взяли десятки мітингувальників. 

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