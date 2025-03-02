Акція на підтримку України в Мюнхені 2 березня — відео

У центрі Мюнхена пройшла акція на підтримку України — відео
Небайдужі зібралися у центрі Мюнхена 2 березня на акцію на підтримку України. Люди зібралися з українськими прапорами та плакатами.
Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE.
Акція на підтримку України у Мюнхені
На головній площі міста Марієнплац зібралися небайдужі з українськими прапорами. Основні гасла мітингу — "Європа разом!" та "Єдність заради миру і свободи!".
Також на плакатах людей були написи:
- "Залишаймося з Україною";
- "Росія — терорист";
- "Окупанти не можуть бути друзями".
Нагадаємо, 1 березня на Таймс-Сквер в Нью-Йорку пройшла акція на підтримку України. Там зібрались десятки небайдужих людей.
Того ж дня прихильники України влаштували мітинг під час відпустки Венса. Вони розкритикували керівництво США за свою поведінку під час зустрічі із Зеленським.
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