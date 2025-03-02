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У центрі Мюнхена пройшла акція на підтримку України — відео

2 березня 2025 18:22
Карина Приходько - Редактор
Акція на підтримку України в Мюнхені 2 березня — відео
Акція підтримки України у Мюнхені. Фото: instagram/t.okhrimenko
Карина Приходько - Редактор

Небайдужі зібралися у центрі Мюнхена 2 березня на акцію на підтримку України. Люди зібралися з українськими прапорами та плакатами.

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE. 

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На головній площі міста Марієнплац зібралися небайдужі з українськими прапорами. Основні гасла мітингу — "Європа разом!" та "Єдність заради миру і свободи!".

Також на плакатах людей були написи:

  • "Залишаймося з Україною";
  • "Росія — терорист";
  • "Окупанти не можуть бути друзями".

Нагадаємо, 1 березня на Таймс-Сквер в Нью-Йорку пройшла акція на підтримку України. Там зібрались десятки небайдужих людей. 

Того ж дня прихильники України влаштували мітинг під час відпустки Венса. Вони розкритикували керівництво США за свою поведінку під час зустрічі із Зеленським. 

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