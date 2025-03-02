Акція на підтримку України в Мюнхені 2 березня — відео

Акція підтримки України у Мюнхені. Фото: instagram/t.okhrimenko

Небайдужі зібралися у центрі Мюнхена 2 березня на акцію на підтримку України. Люди зібралися з українськими прапорами та плакатами.

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE.

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Акція на підтримку України у Мюнхені

На головній площі міста Марієнплац зібралися небайдужі з українськими прапорами. Основні гасла мітингу — "Європа разом!" та "Єдність заради миру і свободи!".

Також на плакатах людей були написи:

"Залишаймося з Україною";

"Росія — терорист";

"Окупанти не можуть бути друзями".

Нагадаємо, 1 березня на Таймс-Сквер в Нью-Йорку пройшла акція на підтримку України. Там зібрались десятки небайдужих людей.

Того ж дня прихильники України влаштували мітинг під час відпустки Венса. Вони розкритикували керівництво США за свою поведінку під час зустрічі із Зеленським.