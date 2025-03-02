Акция в поддержку Украины в Мюнхене 2 марта — видео

В центре Мюнхена прошла акция в поддержку Украины — видео
Неравнодушные собрались в центре Мюнхена 2 марта на акцию в поддержку Украины. Люди собрались с украинскими флагами и плакатами.
Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE.
Акция в поддержку Украины в Мюнхене
На главной площади города Мариенплац собрались неравнодушные с украинскими флагами. Основные лозунги митинга — "Европа вместе!" и "Единство ради мира и свободы!".
Также на плакатах людей были надписи:
- "Остаемся с Украиной";
- "Россия — террорист";
- "Оккупанты не могут быть друзьями".
Напомним, 1 марта на Таймс-Сквер в Нью-Йорке прошла акция в поддержку Украины. Там собрались десятки неравнодушных людей.
В тот же день сторонники Украины устроили митинг во время отпуска Вэнса. Они раскритиковали руководство США за свое поведение во время встречи с Зеленским.
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