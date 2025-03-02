Акция в поддержку Украины в Мюнхене 2 марта — видео

Акция поддержки Украины в Мюнхене. Фото: instagram/t.okhrimenko

Неравнодушные собрались в центре Мюнхена 2 марта на акцию в поддержку Украины. Люди собрались с украинскими флагами и плакатами.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE.

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Акция в поддержку Украины в Мюнхене

На главной площади города Мариенплац собрались неравнодушные с украинскими флагами. Основные лозунги митинга — "Европа вместе!" и "Единство ради мира и свободы!".

Также на плакатах людей были надписи:

"Остаемся с Украиной";

"Россия — террорист";

"Оккупанты не могут быть друзьями".

Напомним, 1 марта на Таймс-Сквер в Нью-Йорке прошла акция в поддержку Украины. Там собрались десятки неравнодушных людей.

В тот же день сторонники Украины устроили митинг во время отпуска Вэнса. Они раскритиковали руководство США за свое поведение во время встречи с Зеленским.