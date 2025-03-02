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В центре Мюнхена прошла акция в поддержку Украины — видео

2 марта 2025 18:22
Карина Приходько - Редактор
Акция в поддержку Украины в Мюнхене 2 марта — видео
Акция поддержки Украины в Мюнхене. Фото: instagram/t.okhrimenko
Карина Приходько - Редактор

Неравнодушные собрались в центре Мюнхена 2 марта на акцию в поддержку Украины. Люди собрались с украинскими флагами и плакатами.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE.

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На главной площади города Мариенплац собрались неравнодушные с украинскими флагами. Основные лозунги митинга — "Европа вместе!" и "Единство ради мира и свободы!".

Также на плакатах людей были надписи:

  • "Остаемся с Украиной";
  • "Россия — террорист";
  • "Оккупанты не могут быть друзьями".

Напомним, 1 марта на Таймс-Сквер в Нью-Йорке прошла акция в поддержку Украины. Там собрались десятки неравнодушных людей.

В тот же день сторонники Украины устроили митинг во время отпуска Вэнса. Они раскритиковали руководство США за свое поведение во время встречи с Зеленским.

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