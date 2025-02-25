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Українці та американці промаршували Вашингтоном — фото

25 лютого 2025 15:17
Аркадій Пастула - Редактор
Мітинг у Вашингтоні — тисячі людей підтримали Україну в боротьбі проти агресії РФ
Мітинг у Вашингтоні. Фото: Марічка Глитень
Аркадій Пастула - Редактор

У Вашингтоні тисячі українців та американців вийшли на вулиці в підтримку України. Захід відбувся у суботу, 22 лютого.

Про це повідомляє DC Activist.

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Акція у Вашингтоні

Активісти зібралися біля Меморіалу Лінкольна на мітинг до третьої річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну та 11-й річниці війни РФ проти України.

Мітинг у Вашингтоні 22 лютого
Мітинг у Вашингтоні. Фото: Марічка Глитень
Акція у Вашингтоні 22 лютого
Мітинг у Вашингтоні. Фото: Марічка Глитень

Демонстрація, яка пізніше направилася до Білого дому, співпала з приземленням гелікоптера Президента Дональда Трампа.

Головним повідомленням мітингу було: "Жодних переговорів про Україну без України".

Акція на підтримку України у Вашингтоні
Мітинг у Вашингтоні. Фото: Марічка Глитень

Учасники мітингу, серед яких були американці, українці, ветерани війни та правозахисники, закликали уряд США продовжувати надавати підтримку Україні в її боротьбі за свободу.

Акція на підтримку українців у Вашингтоні
Мітинг у Вашингтоні. Фото: Марічка Глитень
Американці та українці у Вашингтоні
Мітинг у Вашингтоні. Фото: Марічка Глитень

Одним із найемоційніших моментів мітингу стала промова українського ветерана Андрія Смоленського, який втратив обидві руки та зір під час бою. Він наголосив, що Україна не зупиниться, поки не досягне справедливого миру.

Нагадаємо, у Варшаві відбувся мітинг на підтримку українців. Захід став проявом єдності та вдячності.

Також в Торонто відбулася акція підтримки України в її боротьбі проти російської агресії. Тисячі людей зібралися на центральних площах міста.

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