У Варшаві відбувся мітинг до третьої річниці війни в Україні — фото

Мітинг у Варшаві 24 лютого. Фото: Новини.LIVE

У Варшаві відбувся велелюдний мітинг до третіх роковин повномасштабного вторгнення Росії в Україну. На акцію до українського посольства у польській столиці прийшли тисячі наших співвітчизників, долучилися й поляки. Захід став проявом єдності та вдячності: українці дякували Польщі за допомогу в цей складний час, а поляки висловлювали підтримку українському народу.

Про це повідомила журналістка Новини.LIVE.

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Мітинг у Варшаві

"Ми хочемо привернути увагу всього світу на тлі теперішніх новин і наголосити, що немає діалогу з терористами. Я представляю тут родини загиблих воїнів наших. В моїй родині вже три небесних воїни. Один — третій рік безвісти зниклий. І один мій молодший брат зараз ще досі на фронті. Вже одинадцятий рік. Боронить нас всіх. І ми із сином сьогодні хочемо нести цю пам'ять про моїх рідних. Щоб не втомлювалися від цієї війни, щоб вони допомагали ще живим, щоб потім не оплакували на кладовищі мертвих. Я хочу, щоб світ нарешті отямився і не просто спостерігав зі сторони, а щоб справді включився максимально, як включилися ми три роки тому, як включилися наші захисники одинадцять років тому. Щоб в Європі ми не вставали о четвертій ранку від звуків вибухів, а щоб справді мали мирне небо і тут в Європі, і в першу чергу в Україні", — наголосила волинянка Анна Веремчук.

Мітинг у Варшаві 24 лютого. Фото: Новини.LIVE

Мітинг у Варшаві 24 лютого. Фото: Новини.LIVE

Рідну людину на війні втратила й Руслана Ковальчук із Києва. На захід жінка пришла разом із сином Захарієм.

"15 місяців чекали, шукали, але наша надія, наше чудо не сталося. У січні нам сказали про другий збір ДНК, їздили на упізнання і 4 лютого поховали. Дуже важко. І тоді було важко, але тоді була якась надія та віра. Пришли підтримати, бути голосом за усіх побратимів і усіх, хто залишився в полоні, зник безвісти або загинув. Я не хочу, щоб хтось пережив те, що пережила я. Але не хочеться просто здатися, а перемогти, щоб це було на користь Україні і щоб наші рідні не просто так загинули", — поділилася Руслана Ковальчук.

Мітинг у Варшаві 24 лютого. Фото: Новини.LIVE

Мітинг у Варшаві 24 лютого. Фото: Новини.LIVE

З думками про зруйноване три роки тому життя на мітинг у роковини повномасштабного російського вторгнення прийшла Даша Шаповалова. Дівчина родом з Кривого Рогу. Із собою принесла плакат на підтримку Маріуполя — має друзів звідти:

"У мене є знайомі, які бігли з Маріуполя. І це було дуже тяжко. З двома маленькими дітьми їм просто вдалося правдами-неправдами евакуюватися в якесь село, туди, де у них абсолютно нічого не було. Вони нічого не їли, пили якусь технічну воду. Досі це згадують. Я сама психолог, але не можу відпустити минуле життя, як радять мої колеги. Я в Україні жила дуже класно. Це завжди був мій вибір — жити в Україні. Моє щасливе життя було зруйноване в один день. Ці три роки я живу на антидепресантах. Дуже боляче дивитися, що зараз за рахунок України, живе вся Європа — люди, які тут перебувають, вони дихають тільки через те, що Україна досі бореться. І нам ще доводиться це доказувати, тому що не всі це розуміють".

Мітинг у Варшаві 24 лютого. Фото: Новини.LIVE

Мітинг у Варшаві 24 лютого. Фото: Новини.LIVE

Разом зі знайомою на мітинг прийшла жителька Варшави Агнєшка Ґурська, адже, за словами жінки, підтримують Україну від самого початку війни:

"Ми прийшли сюди сьогодні, бо хочемо бути разом з Україною. Ми хочемо, щоб у всьому світі прозвучала одна-єдина правда: три роки тому Путін і Росія без жодної причини розв’язали повномасштабну війну проти України. Росія — агресор, вона повинна відступити і бути покараною. Україна ж була безневинно атакована, і ми не забудемо про це. Україна немов сестра Польщі. Наші долі тісно переплетені, і ми повинні завжди про це пам’ятати".

Мітинг у Варшаві 24 лютого. Фото: Новини.LIVE

Біля посольства України у Варшаві присутні вшанували памʼять усіх полеглих від російської агресії українців. Далі хода рушила до Сейму Польщі. Ініціатором третій рік поспіль стала громадська ініціатива "Євромайдан-Варшава".

Нагадаємо, у Вашингтоні сотні людей з українськими прапорами вийшли на мітинг. Він був організований до третьої річниці великої війни.

Також у Торонто відбулася акція на підтримку України. Тисячі людей зібралися на центральних площах міста.