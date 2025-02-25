У Варшаві відбувся мітинг до третьої річниці війни в Україні — фото

У Варшаві відбувся мітинг до річниці великої війни в Україні
У Варшаві відбувся велелюдний мітинг до третіх роковин повномасштабного вторгнення Росії в Україну. На акцію до українського посольства у польській столиці прийшли тисячі наших співвітчизників, долучилися й поляки. Захід став проявом єдності та вдячності: українці дякували Польщі за допомогу в цей складний час, а поляки висловлювали підтримку українському народу.
Про це повідомила журналістка Новини.LIVE.
Мітинг у Варшаві
"Ми хочемо привернути увагу всього світу на тлі теперішніх новин і наголосити, що немає діалогу з терористами. Я представляю тут родини загиблих воїнів наших. В моїй родині вже три небесних воїни. Один — третій рік безвісти зниклий. І один мій молодший брат зараз ще досі на фронті. Вже одинадцятий рік. Боронить нас всіх. І ми із сином сьогодні хочемо нести цю пам'ять про моїх рідних. Щоб не втомлювалися від цієї війни, щоб вони допомагали ще живим, щоб потім не оплакували на кладовищі мертвих. Я хочу, щоб світ нарешті отямився і не просто спостерігав зі сторони, а щоб справді включився максимально, як включилися ми три роки тому, як включилися наші захисники одинадцять років тому. Щоб в Європі ми не вставали о четвертій ранку від звуків вибухів, а щоб справді мали мирне небо і тут в Європі, і в першу чергу в Україні", — наголосила волинянка Анна Веремчук.
Рідну людину на війні втратила й Руслана Ковальчук із Києва. На захід жінка пришла разом із сином Захарієм.
"15 місяців чекали, шукали, але наша надія, наше чудо не сталося. У січні нам сказали про другий збір ДНК, їздили на упізнання і 4 лютого поховали. Дуже важко. І тоді було важко, але тоді була якась надія та віра. Пришли підтримати, бути голосом за усіх побратимів і усіх, хто залишився в полоні, зник безвісти або загинув. Я не хочу, щоб хтось пережив те, що пережила я. Але не хочеться просто здатися, а перемогти, щоб це було на користь Україні і щоб наші рідні не просто так загинули", — поділилася Руслана Ковальчук.
З думками про зруйноване три роки тому життя на мітинг у роковини повномасштабного російського вторгнення прийшла Даша Шаповалова. Дівчина родом з Кривого Рогу. Із собою принесла плакат на підтримку Маріуполя — має друзів звідти:
"У мене є знайомі, які бігли з Маріуполя. І це було дуже тяжко. З двома маленькими дітьми їм просто вдалося правдами-неправдами евакуюватися в якесь село, туди, де у них абсолютно нічого не було. Вони нічого не їли, пили якусь технічну воду. Досі це згадують. Я сама психолог, але не можу відпустити минуле життя, як радять мої колеги. Я в Україні жила дуже класно. Це завжди був мій вибір — жити в Україні. Моє щасливе життя було зруйноване в один день. Ці три роки я живу на антидепресантах. Дуже боляче дивитися, що зараз за рахунок України, живе вся Європа — люди, які тут перебувають, вони дихають тільки через те, що Україна досі бореться. І нам ще доводиться це доказувати, тому що не всі це розуміють".
Разом зі знайомою на мітинг прийшла жителька Варшави Агнєшка Ґурська, адже, за словами жінки, підтримують Україну від самого початку війни:
"Ми прийшли сюди сьогодні, бо хочемо бути разом з Україною. Ми хочемо, щоб у всьому світі прозвучала одна-єдина правда: три роки тому Путін і Росія без жодної причини розв’язали повномасштабну війну проти України. Росія — агресор, вона повинна відступити і бути покараною. Україна ж була безневинно атакована, і ми не забудемо про це. Україна немов сестра Польщі. Наші долі тісно переплетені, і ми повинні завжди про це пам’ятати".
Біля посольства України у Варшаві присутні вшанували памʼять усіх полеглих від російської агресії українців. Далі хода рушила до Сейму Польщі. Ініціатором третій рік поспіль стала громадська ініціатива "Євромайдан-Варшава".
Нагадаємо, у Вашингтоні сотні людей з українськими прапорами вийшли на мітинг. Він був організований до третьої річниці великої війни.
Також у Торонто відбулася акція на підтримку України. Тисячі людей зібралися на центральних площах міста.
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