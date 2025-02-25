В Варшаве состоялся митинг к третьей годовщине войны в Украине — фото

Митинг в Варшаве 24 февраля. Фото: Новини.LIVE

В Варшаве состоялся многолюдный митинг к третьей годовщине полномасштабного вторжения России в Украину. На акцию к украинскому посольству в польской столице пришли тысячи наших соотечественников, присоединились и поляки. Мероприятие стало проявлением единства и благодарности: украинцы благодарили Польшу за помощь в это сложное время, а поляки выражали поддержку украинскому народу.

Об этом сообщила журналистка Новини.LIVE.

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Митинг в Варшаве

"Мы хотим привлечь внимание всего мира на фоне нынешних новостей и подчеркнуть, что нет диалога с террористами. Я представляю здесь семьи погибших воинов наших. В моей семье уже три небесных воина. Один — третий год без вести пропавший. И один мой младший брат сейчас до сих пор на фронте. Уже одиннадцатый год. Защищает нас всех. И мы с сыном сегодня хотим нести эту память о моих родных. Чтобы не уставали от этой войны, чтобы они помогали еще живым, чтобы потом не оплакивали на кладбище мертвых. Я хочу, чтобы мир наконец опомнился и не просто наблюдал со стороны, а чтобы действительно включился максимально, как включились мы три года назад, как включились наши защитники одиннадцать лет назад. Чтобы в Европе мы не вставали в четыре утра от звуков взрывов, а чтобы действительно имели мирное небо и здесь в Европе, и в первую очередь в Украине", — отметила волынянка Анна Веремчук.

Митинг в Варшаве 24 февраля. Фото: Новини.LIVE

Митинг в Варшаве 24 февраля. Фото: Новини.LIVE

Родного человека на войне потеряла и Руслана Ковальчук из Киева. На мероприятие женщина пришла вместе с сыном Захарием.

"15 месяцев ждали, искали, но наша надежда, наше чудо не произошло. В январе нам сказали о втором сборе ДНК, ездили на опознание и 4 февраля похоронили. Очень тяжело. И тогда было трудно, но тогда была какая-то надежда и вера. Пришли поддержать, быть голосом за всех побратимов и всех, кто остался в плену, пропал без вести или погиб. Я не хочу, чтобы кто-то пережил то, что пережила я. Но не хочется просто сдаться, а победить, чтобы это было на пользу Украине и чтобы наши родные не просто так погибли", — поделилась Руслана Ковальчук.

Митинг в Варшаве 24 февраля. Фото: Новини.LIVE

Митинг в Варшаве 24 февраля. Фото: Новини.LIVE

С мыслями о разрушенной три года назад жизни на митинг в годовщину полномасштабного российского вторжения пришла Даша Шаповалова. Девушка родом из Кривого Рога. С собой принесла плакат в поддержку Мариуполя — у нее есть друзья оттуда:

"У меня есть знакомые, которые бежали из Мариуполя. И это было очень тяжело. С двумя маленькими детьми им просто удалось правдами-неправдами эвакуироваться в какое-то село, туда, где у них абсолютно ничего не было. Они ничего не ели, пили какую-то техническую воду. До сих пор это вспоминают. Я сама психолог, но не могу отпустить прошлую жизнь, как советуют мои коллеги. Я в Украине жила очень классно. Это всегда был мой выбор — жить в Украине. Моя счастливая жизнь была разрушена в один день. Эти три года я живу на антидепрессантах. Очень больно смотреть, что сейчас за счет Украины живет вся Европа — люди, которые здесь находятся, они дышат только из-за того, что Украина до сих пор борется. И нам еще приходится это доказывать, потому что не все это понимают".

Митинг в Варшаве 24 февраля. Фото: Новини.LIVE

Митинг в Варшаве 24 февраля. Фото: Новини.LIVE

Вместе со знакомой на митинг пришла жительница Варшавы Агнешка Гурская, ведь, по словам женщины, поддерживают Украину с самого начала войны:

"Мы пришли сюда сегодня, потому что хотим быть вместе с Украиной. Мы хотим, чтобы во всем мире прозвучала одна единственная правда: три года назад Путин и Россия без всякой причины развязали полномасштабную войну против Украины. Россия — агрессор, она должна отступить и быть наказанной. Украина же была невинно атакована, и мы не забудем об этом. Украина — словно сестра Польши. Наши судьбы тесно переплетены, и мы должны всегда об этом помнить".

Митинг в Варшаве 24 февраля. Фото: Новини.LIVE

Возле посольства Украины в Варшаве присутствующие почтили память всех павших от российской агрессии украинцев. Далее шествие двинулось к Сейму Польши. Инициатором третий год подряд стала общественная инициатива "Евромайдан-Варшава".

Напомним, в Вашингтоне сотни людей с украинскими флагами вышли на митинг. Он был организован к третьей годовщине большой войны.

Также в Торонто состоялась акция в поддержку Украины. Тысячи людей собрались на центральных площадях города.