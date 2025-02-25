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Украинцы и американцы промаршировали по Вашингтону — фото

25 февраля 2025 15:17
Аркадий Пастула - Редактор
Митинг в Вашингтоне — тысячи людей поддержали Украину в борьбе против агрессии РФ
Митинг в Вашингтоне. Фото: Маричка Глитень
Аркадий Пастула - Редактор

В Вашингтоне тысячи украинцев и американцев вышли на улицы в поддержку Украины. Мероприятие состоялось в субботу, 22 февраля.

Об этом сообщает DC Activist.

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Акция в Вашингтоне

Активисты собрались возле Мемориала Линкольна на митинг к третьей годовщине полномасштабного вторжения России в Украину и 11-й годовщине войны РФ против Украины.

Мітинг у Вашингтоні 22 лютого
Митинг в Вашингтоне. Фото: Маричка Глитень
Акція у Вашингтоні 22 лютого
Митинг в Вашингтоне. Фото: Маричка Глитень

Демонстрация, которая позже направилась к Белому дому, совпала с приземлением вертолета Президента Дональда Трампа.

Главным сообщением митинга было: "Никаких переговоров об Украине без Украины".

Акція на підтримку України у Вашингтоні
Митинг в Вашингтоне. Фото: Маричка Глитень

Участники митинга, среди которых были американцы, украинцы, ветераны войны и правозащитники, призвали правительство США продолжать оказывать поддержку Украине в ее борьбе за свободу.

Акція на підтримку українців у Вашингтоні
Митинг в Вашингтоне. Фото: Маричка Глитень
Американці та українці у Вашингтоні
Митинг в Вашингтоне. Фото: Маричка Глитень

Одним из самых эмоциональных моментов митинга стала речь украинского ветерана Андрея Смоленского, который потерял обе руки и зрение во время боя. Он подчеркнул, что Украина не остановится, пока не достигнет справедливого мира.

Напомним, в Варшаве состоялся митинг в поддержку украинцев. Мероприятие стало проявлением единства и благодарности.

Также в Торонто состоялась акция поддержки Украины в ее борьбе против российской агрессии. Тысячи людей собрались на центральных площадях города.

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