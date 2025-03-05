Акция в поддержку Украины в Филадельфии 4 марта — фото

Акция в поддержку Украины в Филадельфии. Фото: Евгений Пукач и Евгения Пьецух

Перед выступлением президента США Дональда Трампа в Конгрессе 4 марта сотни украинцев и неравнодушных американцев вышли на акцию в поддержку Украины в Филадельфии. Они выступают против решения приостановить военную помощь Киеву.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE.

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Акция в поддержку Украины в Филадельфии

Сотни митингующих вышли на улицы Филадельфии и протестовали, в частности против остановки военной помощи США для Украины.

На плакатах активистов были надписи:

"Мы не играем в карты",

"Путин не взял Киев, но смог взять Вашингтон",

"Трамп сумасшедший",

"Человек в костюме, костюм без человека".

Акция в поддержку Украины в Филадельфии. Фото: Евгений Пукач и Евгения Пьецух

Акция в поддержку Украины в Филадельфии. Фото: Евгений Пукач и Евгения Пьецух

Акция в поддержку Украины в Филадельфии. Фото: Евгений Пукач и Евгения Пьецух

Акция в поддержку Украины в Филадельфии. Фото: Евгений Пукач и Евгения Пьецух

Акция в поддержку Украины в Филадельфии. Фото: Евгений Пукач и Евгения Пьецух

Акция в поддержку Украины в Филадельфии. Фото: Евгений Пукач и Евгения Пьецух

Акция в поддержку Украины в Филадельфии. Фото: Евгений Пукач и Евгения Пьецух

Они напомнили, что в 1994 году Украина отказалась от своего ядерного оружия в обмен на гарантии безопасности от США, Великобритании и России, но с 2014 года РФ нарушила это обещание, вторгшись в восточную Украину и Крым. А в 2022 году вообще начала полномасштабную войну.

"Сейчас, в 2025 году, президент Трамп приостановил военную помощь Украине. Каждая задержка означает больше ракет и больше смертей. Украине срочно нужна противовоздушная оборона и оружие. Это не просто политика — это жизнь. США должны выполнить свои обязательства и возобновить военную помощь Украине", — отметили активисты.

Напомним, 2 марта акция в поддержку Украины прошла в Мюнхене. Люди собрались с украинскими флагами и плакатами.

А 1 марта акция состоялась на Таймс-Сквер в Нью-Йорке. Участие приняли десятки митингующих.