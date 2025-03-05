Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Новости дня arrow В Филадельфии прошла акция в поддержку Украины — фоторепортаж arrow

В Филадельфии прошла акция в поддержку Украины — фоторепортаж

5 марта 2025 14:06
Карина Приходько - Редактор
Акция в поддержку Украины в Филадельфии 4 марта — фото
Акция в поддержку Украины в Филадельфии. Фото: Евгений Пукач и Евгения Пьецух
Карина Приходько - Редактор

Перед выступлением президента США Дональда Трампа в Конгрессе 4 марта сотни украинцев и неравнодушных американцев вышли на акцию в поддержку Украины в Филадельфии. Они выступают против решения приостановить военную помощь Киеву.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE.

Читайте также:

Акция в поддержку Украины в Филадельфии

Сотни митингующих вышли на улицы Филадельфии и протестовали, в частности против остановки военной помощи США для Украины.

На плакатах активистов были надписи:

  • "Мы не играем в карты",
  • "Путин не взял Киев, но смог взять Вашингтон",
  • "Трамп сумасшедший",
  • "Человек в костюме, костюм без человека".
акція підтримки у Філадельфії
Акция в поддержку Украины в Филадельфии. Фото: Евгений Пукач и Евгения Пьецух
підтримка України у Філадельфії
Акция в поддержку Украины в Филадельфии. Фото: Евгений Пукач и Евгения Пьецух
активісти у Філадельфії
Акция в поддержку Украины в Филадельфии. Фото: Евгений Пукач и Евгения Пьецух
акція підтримки України у США 4 березня
Акция в поддержку Украины в Филадельфии. Фото: Евгений Пукач и Евгения Пьецух
акція підтримки України у Філадельфії 4 березня
Акция в поддержку Украины в Филадельфии. Фото: Евгений Пукач и Евгения Пьецух
підтримка України у Філадельфії
Акция в поддержку Украины в Филадельфии. Фото: Евгений Пукач и Евгения Пьецух
null
Акция в поддержку Украины в Филадельфии. Фото: Евгений Пукач и Евгения Пьецух

Они напомнили, что в 1994 году Украина отказалась от своего ядерного оружия в обмен на гарантии безопасности от США, Великобритании и России, но с 2014 года РФ нарушила это обещание, вторгшись в восточную Украину и Крым. А в 2022 году вообще начала полномасштабную войну.

"Сейчас, в 2025 году, президент Трамп приостановил военную помощь Украине. Каждая задержка означает больше ракет и больше смертей. Украине срочно нужна противовоздушная оборона и оружие. Это не просто политика — это жизнь. США должны выполнить свои обязательства и возобновить военную помощь Украине", — отметили активисты.

Напомним, 2 марта акция в поддержку Украины прошла в Мюнхене. Люди собрались с украинскими флагами и плакатами.

А 1 марта акция состоялась на Таймс-Сквер в Нью-Йорке. Участие приняли десятки митингующих.

США украинцы Украина акция война в Украине
Реклама
Реклама
Реклама