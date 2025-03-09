Илон Маск возмутился ценой огромного флага Украины в Вашингтоне

Илон Маск. Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein

Глава Департамента эффективности правительства Соединенных Штатов Америки и бизнесмен Илон Маск отреагировал на акцию в Вашингтоне "Не бросай Украину", где развернули самый большой флаг. Он возмутился его ценой, хотя ее нигде не указывали.

Об этом Илон Маск написал в соцсети X в воскресенье, 9 марта.

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Один из пользователей соцсети спросил, кто заплатил за этот огромный флаг. Он считает, что цена превышает несколько сотен долларов.

"Наложите санкции на топ-10 украинских олигархов, особенно тех, у кого имения в Монако, и это немедленно прекратится", — подчеркнул Маск.

Он добавил, что это и есть "ключ к головоломке".

Пост Маска. Фото: скриншот

Напомним, 8 марта возле Белого дома был развернут один из самых больших флагов Украины весом более 150 килограммов.

Также перед выступлением лидера США Дональда Трампа в Конгрессе сотни украинцев и американцев вышли на акцию в Филадельфии.