Глава МИД Польши отреагировал на угрозы Маска отключить Starlink для ВСУ

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. Фото: Радослав Сикорский/X

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский отреагировал на угрозы Илона Маска отключить Starlink для ВСУ. Он отметил, что Starlink для Украины оплачивает Министерство цифровизации Польши.

Об этом глава МИД Польши написал в соцсети X в воскресенье, 9 марта.

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Глава дипломатического ведомства Польши подчеркнул, что Starlink для Украины оплачивает Министерство цифровизации Польши стоимостью около 50 миллионов долларов в год.

Поэтому, если компания Илона Маска SpaceX окажется ненадежным поставщиком, польская сторона "будет вынуждена искать других поставщиков".

Таким образом Сикорский отреагировал на угрозы Маска отключить Starlink для украинских военных.

"Starlinks для Украины оплачивает польское Министерство цифровизации стоимостью около 50 миллионов долларов в год. Если отбросить этику угроз жертве агрессии, если SpaceX окажется ненадежным поставщиком, мы будем вынуждены искать других поставщиков", — написал глава МИД Польши.

Скриншот сообщения Сикорского и Маска в соцсети X

Напомним, что ранее Илон Маск заявил, что украинская линия фронта обвалится, если он отключит Starlink.

Следовательно, глава Департамента эффективности правительства Соединенных Штатов Америки и бизнесмен Илон Маск заявил, что его система Starlink является основой украинской армии. По его словам, в случае отключения разрушилась бы вся линия фронта.

Кроме того, Илон Маск отреагировал на акцию в Вашингтоне "Не бросай Украину", где развернули самый большой флаг. Он возмутился его ценой, хотя ее нигде не указывали.