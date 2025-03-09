Маск отреагировал на заявление Сикорского о системе Starlink для ВСУ

Илон Маск. Фото: Bloomberg

Глава Департамента эффективности правительства Соединенных Штатов Америки и бизнесмен Илон Маск ответил главе МИД Польши Радославу Сикорскому относительно его заявления о Starlink для Украины. Маск сказал, что не существует никакой замены Starlink.

Об этом Маск написал на своей странице в соцсети X в воскресенье, 9 марта.

Читайте также:

Маск отреагировал на заявление Сикорского относительно Starlink

"Замолчи маленький человек. Вы платите крошечную долю стоимости. И нет никакой замены Starlink", — написал основатель SpaceX.

Это стало реакцией на заявление главы МИД Польши Радослава Сикорского, который в ответ на угрозы Маска отключить Украину от Starlink, отметил, что Starlink для Украины оплачивает Министерство цифровизации Польши.

"Starlinks для Украины оплачивает польское Министерство цифровизации стоимостью около 50 миллионов долларов в год. Если отбросить этику угроз жертве агрессии, если SpaceX окажется ненадежным поставщиком, мы будем вынуждены искать других поставщиков", — написал глава МИД Польши.

Скриншот сообщения Илона Маска в соцсети X

Напомним, что ранее Илон Маск заявил, что украинская линия фронта обвалится, если он отключит Starlink. Он говорил о том, что его система Starlink является основой украинской армии, и в случае ее отключения разрушилась бы вся линия фронта.

В то же время государственный секретарь США Марко Рубио прокомментировал информацию об угрозах со стороны США отключить терминалы Starlink в Украине. Он назвал это "выдумками" и опроверг такие планы.