Німеччина передасть Україні 4000 потужних БпЛА виробництва Helsing

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторус. Фото: пресслужба уряду ФРН

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторус підтвердив, що країна невдовзі почне масово постачати Україні дрони-камікадзе. Ці БпЛА мають високу автономність в умовах впливу засобів радіоелектронної боротьби та можуть вражати цілі на великій відстані.

Про це пише Bild.

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Так, Німеччина може передати Україні 4000 ударних безпілотників компанії Helsing з технологіями штучного інтелекту, які надають їм вищу автономність в умовах дії РЕБ. Ці дрони порівнюють з ракетами Taurus, які відмовилися надавати.

Видання пише, що з грудня БпЛА можуть почати постачати партіями по кілька сотень на місяць. Водночас окремі зразки вже нібито випробують та вдосконалюють на фронті в Україні.

Також ці безпілотники вирізняються сучасним програмним забезпеченням, яке допомагає "орієнтуватися" на місцевості та летіти до цілі навіть у складну погоду чи в умовах "випаленої землі". Він здатний уразити ціль автономно після навіть, якщо зв'язок втратиться.

Крім того, дрон має в чотири рази більшу дальність польоту, аніж в українських зразків, та значно дешевший, аніж американський Switchblade чи російський "Зала" і "Ланцет".

Пісторіус наголосив, що "дуже радий початку постачань дронів", аби Україна могла їх використовувати проти важливих ворожих цілей, зокрема, командних пунктах.

Раніше президент Польщі Анджей Дуда під час зустрічі з Генеральним Секретарем НАТО Марком Рютте обговорили можливість передачі Україні радянських винищувачів МіГ-29.

А Норвегія погодилась приєднатися до "данського формату" підтримки України. Йдеться про пряме фінансування зброї та техніки в Україні.