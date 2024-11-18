Германия передаст Украине 4000 мощных БПЛА производства Helsing

Министр обороны Германии Борис Писторус. Фото: пресс-служба правительства ФРГ

Министр обороны Германии Борис Писторус подтвердил, что страна вскоре начнет массово поставлять Украине дроны-камикадзе. Эти БпЛА обладают высокой автономностью в условиях воздействия средств радиоэлектронной борьбы и могут поражать цели на большом расстоянии.

Об этом пишет Bild.

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Так, Германия может передать Украине 4000 ударных беспилотников Helsing с технологиями искусственного интеллекта, которые придают им высшую автономность в условиях действия РЭБ. Эти дроны сравнивают с ракетами Taurus, которые отказались предоставлять.

Издание пишет, что с декабря БпЛА могут начать передавать партиями по несколько сотен в месяц. В то же время, отдельные образцы уже якобы испытывают и совершенствуют на фронте в Украине.

Также эти беспилотники отличаются современным программным обеспечением, которое помогает "ориентироваться" на местности и лететь в цель даже в сложную погоду или в условиях "выжженной земли". Он способен поразить цель автономно после даже если связь пропадет.

Кроме того, дрон имеет в четыре раза большую дальность полета, чем у украинских образцов и значительно дешевле, чем американский Switchblade или российский "Зала" и "Ланцет".

Писториус подчеркнул, что "очень рад началу поставок дронов", чтобы Украина могла их использовать против важных вражеских целей, в частности, командных пунктов.

Ранее президент Польши Анджей Дуда во время встречи с Генеральным секретарем НАТО Марком Рютте обсудили возможность передачи Украине советских истребителей МиГ-29.

А Норвегия согласилась присоединиться к "датскому формату" поддержки Украины. Речь идет о прямом финансировании оружия и техники в Украине.