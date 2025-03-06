США руйнують світовий порядок через РФ — Залужний

Валерій Залужний. Фото: Reuters

Посол України у Великій Британії Валерій Залужний заявив, що дій Сполучених Штатів руйнують світовий порядок. Тісні контакти з Росією є серйозним викликом.

Про це пише Sky News в четвер, 6 березня.

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Залужний під час виступу на Конференції з безпеки та оборони в Лондоні заявив, що нездатність США кваліфікувати дії Росії як агресію — це величезний виклик для всього світу. Він наголосив, що це несе загрозу, зокрема, для Європи.

"Те, що ми бачимо, — це не просто вісь зла з Росією, яка намагається переглянути світовий порядок, а й те, що саме США зрештою руйнують цей порядок", — сказав Залужний.

Нагадаємо, після конфлікту Володимира Зеленського з Дональдом Трампом у Білому домі Валерій Залужний опублікував світлину з Президентом України. Таким чином він висловив свою підтримку главі держави.

Також посол України у Великій Британії Валерій Залужний зустрівся зі спікером Палати громад Ліндсі Гойлом. Говорили про подальшу підтримку України.