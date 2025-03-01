Залужний висловив підтримку Зеленському

Віктор Залужний та Володимир Зеленський. Фото: скриншот

Посол України у Британії Валерій Залужний опублікував фото з Володимиром Зеленським. Так він висловив підтримку Президенту України.

Пост Валерій Залужний опублікував у Telegram в суботу, 1 березня.

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"Ця війна нас випробовує на стійкість і мужність. А ще — показує справжніх друзів. В ці дні в Лондоні багато говоритимуть про Україну та подальшу підтримку. Буде важко, але разом ми все подолаємо", — написав Залужний.

Допис Валерія Залужного. Фото: скриншот

Нагадаємо, Володимир Зеленський прибув у Лондон, аби зустрітись з Кіром Стармером. Британський прем'єр зустрів його обіймами, показавши свою позицію.

Після сварки Зеленського з Трампом та Венсом, не тільки світові лідери висловили підтримку Україні. Позицію у цьому питанні показала й спортивна спільнота.