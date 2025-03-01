Залужный выразил поддержку Зеленскому

Выразил поддержку — Залужный опубликовал фото с Зеленским
Посол Украины в Британии Валерий Залужный опубликовал фото с Владимиром Зеленским. Так он выразил поддержку Президенту Украины.
Пост Валерий Залужный опубликовал в Telegram в субботу, 1 марта.
Залужный высказался в поддержку Зеленского
"Эта война нас испытывает на стойкость и мужество. А еще — показывает настоящих друзей. В эти дни в Лондоне много будут говорить об Украине и дальнейшей поддержке. Будет трудно, но вместе мы все преодолеем", — написал Залужный.
Напомним, Владимир Зеленский прибыл в Лондон, чтобы встретиться с Киром Стармером. Британский премьер встретил его объятиями, показав свою позицию.
После ссоры Зеленского с Трампом и Вэнсом, не только мировые лидеры выразили поддержку Украине. Позицию в этом вопросе показало и спортивное сообщество.
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