Залужный выразил поддержку Зеленскому

Виктор Залужный и Владимир Зеленский. Фото: скриншот

Посол Украины в Британии Валерий Залужный опубликовал фото с Владимиром Зеленским. Так он выразил поддержку Президенту Украины.

Пост Валерий Залужный опубликовал в Telegram в субботу, 1 марта.

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"Эта война нас испытывает на стойкость и мужество. А еще — показывает настоящих друзей. В эти дни в Лондоне много будут говорить об Украине и дальнейшей поддержке. Будет трудно, но вместе мы все преодолеем", — написал Залужный.

Сообщение Валерия Залужного. Фото: скриншот

Напомним, Владимир Зеленский прибыл в Лондон, чтобы встретиться с Киром Стармером. Британский премьер встретил его объятиями, показав свою позицию.

После ссоры Зеленского с Трампом и Вэнсом, не только мировые лидеры выразили поддержку Украине. Позицию в этом вопросе показало и спортивное сообщество.