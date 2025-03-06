Велика Британія продовжить підтримувати Україну – Валерій Залужний

Залужний зустрівся зі спікером Палати громад Великої Британії
Велика Британія й надалі зміцнюватиме допомогу Україні. Про це йшлося під час зустрічі посла України у Великій Британії Валерія Залужного зі спікером Палати громад Ліндсі Гойлом.
Про це повідомив Валерій Залужний у Telegram.
Валерій Залужний зустрівся з Ліндсі Гойлом
За словами Залужного, протягом трьох років повномасштабної війни британці підтримують Україну в різних сферах – від гуманітарної до військової, і ця допомога не припинятиметься.
Під час зустрічі було підтверджено спільне бачення стратегічного партнерства між Україною та Великою Британією.
Посол також залишив запис у книзі почесних гостей, наголосивши: "Разом ми захищаємо спільні цінності та зміцнюємо наше партнерство".
Нагадаємо, нещодавно Володимир Зеленський дав Валерію Залужному іще одну посаду.
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