Велика Британія продовжить підтримувати Україну – Валерій Залужний

Посол України у Великій Британії Валерій Залужний. Фото: t.me/Zaluzhnui

Велика Британія й надалі зміцнюватиме допомогу Україні. Про це йшлося під час зустрічі посла України у Великій Британії Валерія Залужного зі спікером Палати громад Ліндсі Гойлом.

Про це повідомив Валерій Залужний у Telegram.

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Валерій Залужний і Лінді Гойл. Фото: Валерій Залужний

За словами Залужного, протягом трьох років повномасштабної війни британці підтримують Україну в різних сферах – від гуманітарної до військової, і ця допомога не припинятиметься.

Валерій Залужний пише у книзі почесних гостей. Фото: Валерій Залужний

Під час зустрічі було підтверджено спільне бачення стратегічного партнерства між Україною та Великою Британією.

Посол також залишив запис у книзі почесних гостей, наголосивши: "Разом ми захищаємо спільні цінності та зміцнюємо наше партнерство".

Нагадаємо, нещодавно Володимир Зеленський дав Валерію Залужному іще одну посаду.