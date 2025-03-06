Великобритания продолжит поддерживать Украину — Валерий Залужный

Залужный встретился со спикером Палаты общин Великобритании
Великобритания и в дальнейшем будет укреплять помощь Украине. Об этом шла речь во время встречи посла Украины в Великобритании Валерия Залужного со спикером Палаты общин Линдси Гойлом.
Об этом сообщил Валерий Залужный в Telegram.
Валерий Залужный встретился с Линдси Гойлом
По словам Залужного, в течение трех лет полномасштабной войны британцы поддерживают Украину в разных сферах — от гуманитарной до военной, и эта помощь не будет прекращаться.
Во время встречи было подтверждено общее видение стратегического партнерства между Украиной и Великобританией.
Посол также оставил запись в книге почетных гостей, подчеркнув: "Вместе мы защищаем общие ценности и укрепляем наше партнерство".
Напомним, недавно Владимир Зеленский дал Валерию Залужному еще одну должность.
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