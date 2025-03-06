Великобритания продолжит поддерживать Украину — Валерий Залужный

Посол Украины в Великобритании Валерий Залужный. Фото: t.me/Zaluzhnui

Великобритания и в дальнейшем будет укреплять помощь Украине. Об этом шла речь во время встречи посла Украины в Великобритании Валерия Залужного со спикером Палаты общин Линдси Гойлом.

Об этом сообщил Валерий Залужный в Telegram.

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Валерий Залужный и Линдси Гойл. Фото: Валерий Залужный

По словам Залужного, в течение трех лет полномасштабной войны британцы поддерживают Украину в разных сферах — от гуманитарной до военной, и эта помощь не будет прекращаться.

Валерий Залужный пишет в книге почетных гостей. Фото: Валерий Залужный

Во время встречи было подтверждено общее видение стратегического партнерства между Украиной и Великобританией.

Посол также оставил запись в книге почетных гостей, подчеркнув: "Вместе мы защищаем общие ценности и укрепляем наше партнерство".

Напомним, недавно Владимир Зеленский дал Валерию Залужному еще одну должность.