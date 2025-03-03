Валерій Залужний тепер обійматиме посаду представника України при Міжнародній морській організації

Надзвичайний і повноважний посол України у Великій Британії Валерій Залужний. Фото: УНІАН

Президент України Володимир Зеленський видав указ від 3 березня 2025 року, яким призначив колишнього головнокомандувача ЗСУ та Надзвичайного і повноважного посла України у Великій Британії Валерія Залужного на ще одну посаду. Відтепер він стане постійним представником України при Міжнародній морській організації (IMO).

Указ опублікований на офіційному сайті президента України.

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Наказ Зеленського про призначення Залужного на ще одну посаду. Фото: Скриншот

Міжнародна морська організація є спеціалізованою установою Організації Об'єднаних Націй, яка займається питаннями міжнародного морського судноплавства. Її діяльність спрямована на ліквідацію дискримінаційних дій у сфері міжнародної торгівлі, а також на розробку стандартів безпеки на морі та запобігання забрудненню довкілля суднами. Україна є членом IMO з 1994 року.

Окрім нових обов'язків, пан Залужний продовжить виконувати функції посла України у Великій Британії.

Нагадаємо, що сьогодні, 3 березня, Володимир Зеленський провів продуктивну розмову з лідерами Литви, Латвії та Естонії та обговорив ключові питання безпеки та підтримки України.

Також Зеленський заявив, що Україна не віддасть своїх тимчасово окупованих територій за власною волею.