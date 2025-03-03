Валерій Залужний тепер обійматиме посаду представника України при Міжнародній морській організації

У Залужного ще одна посада — ким його призначив Зеленський
Президент України Володимир Зеленський видав указ від 3 березня 2025 року, яким призначив колишнього головнокомандувача ЗСУ та Надзвичайного і повноважного посла України у Великій Британії Валерія Залужного на ще одну посаду. Відтепер він стане постійним представником України при Міжнародній морській організації (IMO).
Указ опублікований на офіційному сайті президента України.
Що це за організація
Міжнародна морська організація є спеціалізованою установою Організації Об'єднаних Націй, яка займається питаннями міжнародного морського судноплавства. Її діяльність спрямована на ліквідацію дискримінаційних дій у сфері міжнародної торгівлі, а також на розробку стандартів безпеки на морі та запобігання забрудненню довкілля суднами. Україна є членом IMO з 1994 року.
Окрім нових обов'язків, пан Залужний продовжить виконувати функції посла України у Великій Британії.
Нагадаємо, що сьогодні, 3 березня, Володимир Зеленський провів продуктивну розмову з лідерами Литви, Латвії та Естонії та обговорив ключові питання безпеки та підтримки України.
Також Зеленський заявив, що Україна не віддасть своїх тимчасово окупованих територій за власною волею.
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