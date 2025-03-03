Валерий Залужный теперь будет занимать должность представителя Украины при Международной морской организации

Чрезвычайный и полномочный посол Украины в Великобритании Валерий Залужный. Фото: УНИАН

Президент Украины Владимир Зеленский издал указ от 3 марта 2025 года, которым назначил бывшего главнокомандующего ВСУ и Чрезвычайного и полномочного посла Украины в Великобритании Валерия Залужного на еще одну должность. Отныне он станет постоянным представителем Украины при Международной морской организации (IMO).

Указ опубликован на официальном сайте президента Украины.

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Указ Зеленского о назначении Залужного на еще одну должность. Фото: Скриншот

Международная морская организация является специализированным учреждением Организации Объединенных Наций, которое занимается вопросами международного морского судоходства. Ее деятельность направлена на ликвидацию дискриминационных действий в сфере международной торговли, а также на разработку стандартов безопасности на море и предотвращение загрязнения окружающей среды судами. Украина является членом IMO с 1994 года.

Кроме новых обязанностей, господин Залужный продолжит выполнять функции посла Украины в Великобритании.

Напомним, что сегодня, 3 марта, Владимир Зеленский провел продуктивный разговор с лидерами Литвы, Латвии и Эстонии и обсудил ключевые вопросы безопасности и поддержки Украины.

Также Зеленский заявил, что Украина не отдаст своих временно оккупированных территорий по собственной воле.