Валерий Залужный теперь будет занимать должность представителя Украины при Международной морской организации

У Залужного еще одна должность — кем его назначил Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский издал указ от 3 марта 2025 года, которым назначил бывшего главнокомандующего ВСУ и Чрезвычайного и полномочного посла Украины в Великобритании Валерия Залужного на еще одну должность. Отныне он станет постоянным представителем Украины при Международной морской организации (IMO).
Указ опубликован на официальном сайте президента Украины.
Что это за организация
Международная морская организация является специализированным учреждением Организации Объединенных Наций, которое занимается вопросами международного морского судоходства. Ее деятельность направлена на ликвидацию дискриминационных действий в сфере международной торговли, а также на разработку стандартов безопасности на море и предотвращение загрязнения окружающей среды судами. Украина является членом IMO с 1994 года.
Кроме новых обязанностей, господин Залужный продолжит выполнять функции посла Украины в Великобритании.
Напомним, что сегодня, 3 марта, Владимир Зеленский провел продуктивный разговор с лидерами Литвы, Латвии и Эстонии и обсудил ключевые вопросы безопасности и поддержки Украины.
Также Зеленский заявил, что Украина не отдаст своих временно оккупированных территорий по собственной воле.
Читайте Новини.LIVE!