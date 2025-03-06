США разрушают мировой порядок через РФ — Залужный

Валерий Залужный. Фото: Reuters

Посол Украины в Великобритании Валерий Залужный заявил, что действия Соединенных Штатов разрушают мировой порядок. Тесные контакты с Россией являются серьезным вызовом.

Об этом пишет Sky News в четверг, 6 марта.

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Залужный во время выступления на Конференции по безопасности и обороне в Лондоне заявил, что неспособность США квалифицировать действия России как агрессию — это огромный вызов для всего мира. Он отметил, что это несет угрозу, в частности, для Европы.

"То, что мы видим, — это не просто ось зла с Россией, которая пытается пересмотреть мировой порядок, но и то, что именно США в конце концов разрушают этот порядок", — сказал Залужный.

Напомним, после конфликта Владимира Зеленского с Дональдом Трампом в Белом доме Валерий Залужный опубликовал фотографию с Президентом Украины. Таким образом он выразил свою поддержку главе государства.

Также посол Украины в Великобритании Валерий Залужный встретился со спикером Палаты общин Линдси Гойлом. Говорили о дальнейшей поддержке Украины.