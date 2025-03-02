Валерій Залужний прибув на саміт у Лондоні після Володимира Зеленського

Валерій Залужний. Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Посол у Великій Британії та колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний прибув на саміт у Лондоні у неділю, 2 березня. Він приїхав одразу після українського лідера Володимира Зеленського.

Про це стало відомо з прямої трансляції.

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Посол України у Британії також візьме участь у саміті, який організував премʼєр Кір Стармер.

Наразі перелік учасників такий:

Кір Стармер — прем’єр-міністр Великої Британії;

Володимир Зеленський — президент України;

Марк Рютте — генеральний секретар НАТО;

Емманюель Макрон — президент Франції;

Олаф Шольц — канцлер Німеччини;

Дональд Туск — прем’єр-міністр Польщі;

Урсула фон дер Ляєн — президент Європейської комісії;

Ульф Крістерссон — прем’єр-міністр Швеції;

Петр Фіала — прем’єр-міністр Чехії;

Хакан Фідан — міністр закордонних справ Туреччини;

Йонас Гар Стьоре — прем’єр-міністр Норвегії;

Метте Фредеріксен — прем’єр-міністр Данії;

Джастін Трюдо — прем’єр-міністр Канади;

Дік Схуф — прем’єр-міністр Нідерландів;

Джорджа Мелоні — прем’єр-міністр Італії;

Александр Стубб — прем’єр-міністр Фінляндії;

Антоніо Коста — президент Ради ЄС;

Іліє Болоян — тимчасовий президент Румунії;

Педро Санчес — прем’єр-міністр Іспанії.

Нагадаємо, Стармер вже зустрів українського лідера Володимира Зеленського, який прибув на саміт.

Також Урсула фон дер Ляєн прибула до Лондона на саміт, наголосивши, що її основна мета — підтвердити незмінну підтримку України з боку Європи.