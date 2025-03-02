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Залужний приїхав на саміт у Лондоні — перелік учасників

2 березня 2025 16:47
Аркадій Пастула - Редактор
Валерій Залужний прибув на саміт у Лондоні після Володимира Зеленського
Валерій Залужний. Фото: REUTERS/Gleb Garanich
Аркадій Пастула - Редактор

Посол у Великій Британії та колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний прибув на саміт у Лондоні у неділю, 2 березня. Він приїхав одразу після українського лідера Володимира Зеленського.

Про це стало відомо з прямої трансляції.

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Посол України у Британії також візьме участь у саміті, який організував премʼєр Кір Стармер.

Наразі перелік учасників такий:

  • Кір Стармер — прем’єр-міністр Великої Британії;
  • Володимир Зеленський — президент України;
  • Марк Рютте — генеральний секретар НАТО;
  • Емманюель Макрон — президент Франції;
  • Олаф Шольц — канцлер Німеччини;
  • Дональд Туск — прем’єр-міністр Польщі;
  • Урсула фон дер Ляєн — президент Європейської комісії;
  • Ульф Крістерссон — прем’єр-міністр Швеції;
  • Петр Фіала — прем’єр-міністр Чехії;
  • Хакан Фідан — міністр закордонних справ Туреччини;
  • Йонас Гар Стьоре — прем’єр-міністр Норвегії;
  • Метте Фредеріксен — прем’єр-міністр Данії;
  • Джастін Трюдо — прем’єр-міністр Канади;
  • Дік Схуф — прем’єр-міністр Нідерландів;
  • Джорджа Мелоні — прем’єр-міністр Італії;
  • Александр Стубб — прем’єр-міністр Фінляндії;
  • Антоніо Коста — президент Ради ЄС;
  • Іліє Болоян — тимчасовий президент Румунії;
  • Педро Санчес — прем’єр-міністр Іспанії.

Нагадаємо, Стармер вже зустрів українського лідера Володимира Зеленського, який прибув на саміт.

Також Урсула фон дер Ляєн прибула до Лондона на саміт, наголосивши, що її основна мета — підтвердити незмінну підтримку України з боку Європи.

Великобританія Україна Валерій Залужний саміт Лондон
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