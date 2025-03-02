Валерій Залужний прибув на саміт у Лондоні після Володимира Зеленського

Залужний приїхав на саміт у Лондоні — перелік учасників
Посол у Великій Британії та колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний прибув на саміт у Лондоні у неділю, 2 березня. Він приїхав одразу після українського лідера Володимира Зеленського.
Про це стало відомо з прямої трансляції.
Залужний на саміті
Посол України у Британії також візьме участь у саміті, який організував премʼєр Кір Стармер.
Наразі перелік учасників такий:
- Кір Стармер — прем’єр-міністр Великої Британії;
- Володимир Зеленський — президент України;
- Марк Рютте — генеральний секретар НАТО;
- Емманюель Макрон — президент Франції;
- Олаф Шольц — канцлер Німеччини;
- Дональд Туск — прем’єр-міністр Польщі;
- Урсула фон дер Ляєн — президент Європейської комісії;
- Ульф Крістерссон — прем’єр-міністр Швеції;
- Петр Фіала — прем’єр-міністр Чехії;
- Хакан Фідан — міністр закордонних справ Туреччини;
- Йонас Гар Стьоре — прем’єр-міністр Норвегії;
- Метте Фредеріксен — прем’єр-міністр Данії;
- Джастін Трюдо — прем’єр-міністр Канади;
- Дік Схуф — прем’єр-міністр Нідерландів;
- Джорджа Мелоні — прем’єр-міністр Італії;
- Александр Стубб — прем’єр-міністр Фінляндії;
- Антоніо Коста — президент Ради ЄС;
- Іліє Болоян — тимчасовий президент Румунії;
- Педро Санчес — прем’єр-міністр Іспанії.
Нагадаємо, Стармер вже зустрів українського лідера Володимира Зеленського, який прибув на саміт.
Також Урсула фон дер Ляєн прибула до Лондона на саміт, наголосивши, що її основна мета — підтвердити незмінну підтримку України з боку Європи.
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