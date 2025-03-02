Валерий Залужный прибыл на саммит в Лондоне после Владимира Зеленского

Валерий Залужный. Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Посол в Великобритании и бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный прибыл на саммит в Лондоне в воскресенье, 2 марта. Он приехал сразу после украинского лидера Владимира Зеленского.

Об этом стало известно из прямой трансляции.

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Посол Украины в Британии также примет участие в саммите, который организовал премьер Кир Стармер.

Сейчас перечень участников таков:

Кир Стармер — премьер-министр Великобритании;

Владимир Зеленский — президент Украины;

Марк Рютте — генеральный секретарь НАТО;

Эмманюэль Макрон — президент Франции;

Олаф Шольц — канцлер Германии;

Дональд Туск — премьер-министр Польши;

Урсула фон дер Ляйен — президент Европейской комиссии;

Ульф Кристерссон — премьер-министр Швеции;

Петр Фиала — премьер-министр Чехии;

Хакан Фидан — министр иностранных дел Турции;

Йонас Гар Стьоре — премьер-министр Норвегии;

Метте Фредериксен — премьер-министр Дании;

Джастин Трюдо — премьер-министр Канады;

Дик Схуф — премьер-министр Нидерландов;

Джорджа Мелони — премьер-министр Италии;

Александр Стубб — премьер-министр Финляндии;

Антонио Коста — президент Совета ЕС;

Илие Болоян — временный президент Румынии;

Педро Санчес — премьер-министр Испании.

Напомним, Стармер уже встретил украинского лидера Владимира Зеленского, который прибыл на саммит.

Также Урсула фон дер Ляйен прибыла в Лондон на саммит, подчеркнув, что ее основная цель —подтвердить неизменную поддержку Украины со стороны Европы.