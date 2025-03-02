Валерий Залужный прибыл на саммит в Лондоне после Владимира Зеленского

Залужный приехал на саммит в Лондоне — перечень участников
Посол в Великобритании и бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный прибыл на саммит в Лондоне в воскресенье, 2 марта. Он приехал сразу после украинского лидера Владимира Зеленского.
Об этом стало известно из прямой трансляции.
Залужный на саммите
Посол Украины в Британии также примет участие в саммите, который организовал премьер Кир Стармер.
Сейчас перечень участников таков:
- Кир Стармер — премьер-министр Великобритании;
- Владимир Зеленский — президент Украины;
- Марк Рютте — генеральный секретарь НАТО;
- Эмманюэль Макрон — президент Франции;
- Олаф Шольц — канцлер Германии;
- Дональд Туск — премьер-министр Польши;
- Урсула фон дер Ляйен — президент Европейской комиссии;
- Ульф Кристерссон — премьер-министр Швеции;
- Петр Фиала — премьер-министр Чехии;
- Хакан Фидан — министр иностранных дел Турции;
- Йонас Гар Стьоре — премьер-министр Норвегии;
- Метте Фредериксен — премьер-министр Дании;
- Джастин Трюдо — премьер-министр Канады;
- Дик Схуф — премьер-министр Нидерландов;
- Джорджа Мелони — премьер-министр Италии;
- Александр Стубб — премьер-министр Финляндии;
- Антонио Коста — президент Совета ЕС;
- Илие Болоян — временный президент Румынии;
- Педро Санчес — премьер-министр Испании.
Напомним, Стармер уже встретил украинского лидера Владимира Зеленского, который прибыл на саммит.
Также Урсула фон дер Ляйен прибыла в Лондон на саммит, подчеркнув, что ее основная цель —подтвердить неизменную поддержку Украины со стороны Европы.
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