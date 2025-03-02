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Залужный приехал на саммит в Лондоне — перечень участников

2 марта 2025 16:47
Аркадий Пастула - Редактор
Валерий Залужный прибыл на саммит в Лондоне после Владимира Зеленского
Валерий Залужный. Фото: REUTERS/Gleb Garanich
Аркадий Пастула - Редактор

Посол в Великобритании и бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный прибыл на саммит в Лондоне в воскресенье, 2 марта. Он приехал сразу после украинского лидера Владимира Зеленского.

Об этом стало известно из прямой трансляции.

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Посол Украины в Британии также примет участие в саммите, который организовал премьер Кир Стармер.

Сейчас перечень участников таков:

  • Кир Стармер — премьер-министр Великобритании;
  • Владимир Зеленский — президент Украины;
  • Марк Рютте — генеральный секретарь НАТО;
  • Эмманюэль Макрон — президент Франции;
  • Олаф Шольц — канцлер Германии;
  • Дональд Туск — премьер-министр Польши;
  • Урсула фон дер Ляйен — президент Европейской комиссии;
  • Ульф Кристерссон — премьер-министр Швеции;
  • Петр Фиала — премьер-министр Чехии;
  • Хакан Фидан — министр иностранных дел Турции;
  • Йонас Гар Стьоре — премьер-министр Норвегии;
  • Метте Фредериксен — премьер-министр Дании;
  • Джастин Трюдо — премьер-министр Канады;
  • Дик Схуф — премьер-министр Нидерландов;
  • Джорджа Мелони — премьер-министр Италии;
  • Александр Стубб — премьер-министр Финляндии;
  • Антонио Коста — президент Совета ЕС;
  • Илие Болоян — временный президент Румынии;
  • Педро Санчес — премьер-министр Испании.

Напомним, Стармер уже встретил украинского лидера Владимира Зеленского, который прибыл на саммит.

Также Урсула фон дер Ляйен прибыла в Лондон на саммит, подчеркнув, что ее основная цель —подтвердить неизменную поддержку Украины со стороны Европы.

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