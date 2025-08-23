Відео
Залужний привітав українців з Днем Державного Прапора

Залужний привітав українців з Днем Державного Прапора

Ua ru
Дата публікації: 23 серпня 2025 17:35
День Державного Прапора України — Валерій Залужний звернувся до громадян
Валерій Залужний. Фото: УНІАН

Посол України у Великій Британії та колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний звернувся до громадян у День Державного Прапора. За його словами, для українців це не просто два кольори.

Про це Валерій Залужний написав у Telegram у суботу, 23 серпня.

Читайте також:

День Державного Прапора України

"Для нас це не просто два кольори. Це клятва. Символ надії, віри, сміливості та героїзму", — наголосив Залужний.

Прапор України
Прапор України. Фото: t.me/Zaluzhnui

За його словами, там, де український прапор — там ми вдома. Він додав, що ніхто у світі не розуміє ціну так, як українці.

Нагадаємо, Новини.LIVE детально розповіли, що необхідно знати про прапор України.

Крім того, зі святом українців привітав президент Володимир Зеленський. За його словами, прапор — це символ віри та надії для багатьох.

Також головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський звернувся до громадян у День Державного Прапора України.

ЗСУ Україна Валерій Залужний прапор України День державного прапора України День прапора України
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
