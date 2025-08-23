День Державного Прапора України — Валерій Залужний звернувся до громадян

Залужний привітав українців з Днем Державного Прапора
Посол України у Великій Британії та колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний звернувся до громадян у День Державного Прапора. За його словами, для українців це не просто два кольори.
Про це Валерій Залужний написав у Telegram у суботу, 23 серпня.
День Державного Прапора України
"Для нас це не просто два кольори. Це клятва. Символ надії, віри, сміливості та героїзму", — наголосив Залужний.
За його словами, там, де український прапор — там ми вдома. Він додав, що ніхто у світі не розуміє ціну так, як українці.
Крім того, зі святом українців привітав президент Володимир Зеленський. За його словами, прапор — це символ віри та надії для багатьох.
Також головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський звернувся до громадян у День Державного Прапора України.
