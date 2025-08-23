Відео
Головна Новини дня День українського прапора — що варто знати про свято

День українського прапора — що варто знати про свято

Ua ru
Дата публікації: 23 серпня 2025 06:54
День українського прапора — все про свято
Дівчина тримає прапор України. Фото: nubip.edu.ua

Щороку 23 серпня відзначається День Державного Прапора України. Прапор України — це символ національної гордості та один із найвідоміших знаків нашої держави. Під час повномасштабної війни з Росією весь світ побачив мужність та відданість українського народу. Синьо-жовтий стяг українці піднімають на балконах, носять на одязі та прикріплюють до автомобілів, демонструючи підтримку країні. 

Що варто знати про національний прапор України — читайте у матеріалі Новини.LIVE.

Читайте також:
День українського прапора — що варто знати про свято - фото 1
Люди з прапорами України. Фото: АрміяInform

Що символізує прапор України

Державний прапор України був офіційно затверджений Верховною Радою 28 січня 1992 року. Він складається з двох рівних горизонтальних смуг: синьої зверху та жовтої знизу, при цьому співвідношення ширини прапора до його довжини становить 2:3.

Офіційного пояснення, чому прапор України саме синьо-жовтий, не існує. Найпоширеніша версія свідчить, що синя смуга символізує чисте небо, а жовта — золоте пшеничне поле під ним.

День українського прапора — що варто знати про свято - фото 2
Дівчина тримає прапор України. Фото: 1+1

Існують також інші тлумачення: деякі вважають, що кольори відображають головні стихії природи — воду і вогонь, а в релігійному сенсі жовтий уособлює Бога та духовність, тоді як синій символізує земне.

Як створили прапор України

Перша історична згадка про поєднання синього та жовтого кольорів у українській символіці відноситься до 1256 року, коли заснували Львів. Герб міста тоді прикрашав золотий лев на синьому тлі. Подібне поєднання кольорів зустрічається й на прапорах, гербах, значках та нагородах часів козацтва, особливо з XVIII століття. Запорізькі козаки часто використовували сині прапори з золотистими орнаментами, зображеннями святих православної церкви або самих козаків.

Вважається, що сучасне поєднання синього та жовтого як державного символу України з’явилося за часів гетьмана Івана Мазепи. За легендою, шведський король дозволив йому запозичити кольори прапора Швеції для української символіки, що й пояснює схожість обох прапорів. Сам Мазепа брав участь у Полтавській битві під цим прапором, ведучи боротьбу проти російського імператора Петра I.

Синій і жовтий кольори остаточно утвердилися як національні на початку XX століття. Першим офіційним визнанням синьо-жовтого прапора стало ухвалення відповідного закону Центральною Радою 22 березня 1918 року. Точний порядок розташування кольорів на прапорі УНР невідомий — ймовірно, використовувалися як синьо-жовтий, так і жовто-синій варіанти.

День українського прапора — що варто знати про свято - фото 3
Прапкор України. Фото: КМДА

Також пропонуємо ознайомитися з церковним календарем свят на вересень 2025 року.

Крім того, ми писали про церковний календар свят на серпень 2025 року.


Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
