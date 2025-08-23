День украинского флага - все о празднике

Девушка держит флаг Украины. Фото: nubip.edu.ua

Ежегодно 23 августа отмечается День Государственного Флага Украины. Флаг Украины — это символ национальной гордости и один из самых известных знаков нашего государства. Во время полномасштабной войны с Россией весь мир увидел мужество и преданность украинского народа. Сине-желтый флаг украинцы поднимают на балконах, носят на одежде и прикрепляют к автомобилям, демонстрируя поддержку стране.

Что стоит знать о национальном флаге Украины — читайте в материале Новини.LIVE.

Люди с флагами Украины. Фото: АрмияInform

Что символизирует флаг Украины

Государственный флаг Украины был официально утвержден Верховной Радой 28 января 1992 года. Он состоит из двух равных горизонтальных полос: синей сверху и желтой снизу, при этом соотношение ширины флага к его длине составляет 2:3.

Официального объяснения, почему флаг Украины именно сине-желтый, не существует. Самая распространенная версия гласит, что синяя полоса символизирует чистое небо, а желтая — золотое пшеничное поле под ним.

Девушка держит флаг Украины. Фото: 1+1

Существуют и другие толкования: некоторые считают, что цвета отражают главные стихии природы — воду и огонь, а в религиозном смысле желтый олицетворяет Бога и духовность, тогда как синий символизирует земное.

Как создали флаг Украины

Первое историческое упоминание о сочетании синего и желтого цветов в украинской символике относится к 1256 году, когда основали Львов. Герб города тогда украшал золотой лев на синем фоне. Подобное сочетание цветов встречается и на флагах, гербах, значках и наградах времен казачества, особенно с XVIII века. Запорожские казаки часто использовали синие флаги с золотистыми орнаментами, изображениями святых православной церкви или самих казаков.

Считается, что современное сочетание синего и желтого как государственного символа Украины появилось во времена гетмана Ивана Мазепы. По легенде, шведский король позволил ему позаимствовать цвета флага Швеции для украинской символики, что и объясняет сходство обоих флагов. Сам Мазепа участвовал в Полтавской битве под этим флагом, ведя борьбу против Петра I.

Синий и желтый цвета окончательно утвердились как национальные в начале XX века. Первым официальным признанием сине-желтого флага стало принятие соответствующего закона Центральной Радой 22 марта 1918 года. Точный порядок расположения цветов на флаге УНР неизвестен — вероятно, использовались как сине-желтый, так и желто-синий варианты.

Флаг Украины. Фото: КГГА

