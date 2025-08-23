Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelГороскопАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня День украинского флага — что стоит знать о празднике

День украинского флага — что стоит знать о празднике

Ua ru
Дата публикации 23 августа 2025 06:54
День украинского флага - все о празднике
Девушка держит флаг Украины. Фото: nubip.edu.ua

Ежегодно 23 августа отмечается День Государственного Флага Украины. Флаг Украины — это символ национальной гордости и один из самых известных знаков нашего государства. Во время полномасштабной войны с Россией весь мир увидел мужество и преданность украинского народа. Сине-желтый флаг украинцы поднимают на балконах, носят на одежде и прикрепляют к автомобилям, демонстрируя поддержку стране.

Что стоит знать о национальном флаге Украины — читайте в материале Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:
День українського прапора — що варто знати про свято - фото 1
Люди с флагами Украины. Фото: АрмияInform

Что символизирует флаг Украины

Государственный флаг Украины был официально утвержден Верховной Радой 28 января 1992 года. Он состоит из двух равных горизонтальных полос: синей сверху и желтой снизу, при этом соотношение ширины флага к его длине составляет 2:3.

Официального объяснения, почему флаг Украины именно сине-желтый, не существует. Самая распространенная версия гласит, что синяя полоса символизирует чистое небо, а желтая — золотое пшеничное поле под ним.

День українського прапора — що варто знати про свято - фото 2
Девушка держит флаг Украины. Фото: 1+1

Существуют и другие толкования: некоторые считают, что цвета отражают главные стихии природы — воду и огонь, а в религиозном смысле желтый олицетворяет Бога и духовность, тогда как синий символизирует земное.

Как создали флаг Украины

Первое историческое упоминание о сочетании синего и желтого цветов в украинской символике относится к 1256 году, когда основали Львов. Герб города тогда украшал золотой лев на синем фоне. Подобное сочетание цветов встречается и на флагах, гербах, значках и наградах времен казачества, особенно с XVIII века. Запорожские казаки часто использовали синие флаги с золотистыми орнаментами, изображениями святых православной церкви или самих казаков.

Считается, что современное сочетание синего и желтого как государственного символа Украины появилось во времена гетмана Ивана Мазепы. По легенде, шведский король позволил ему позаимствовать цвета флага Швеции для украинской символики, что и объясняет сходство обоих флагов. Сам Мазепа участвовал в Полтавской битве под этим флагом, ведя борьбу против Петра I.

Синий и желтый цвета окончательно утвердились как национальные в начале XX века. Первым официальным признанием сине-желтого флага стало принятие соответствующего закона Центральной Радой 22 марта 1918 года. Точный порядок расположения цветов на флаге УНР неизвестен — вероятно, использовались как сине-желтый, так и желто-синий варианты.

День українського прапора — що варто знати про свято - фото 3
Флаг Украины. Фото: КГГА

Также предлагаем ознакомиться с церковным календарем праздников на сентябрь 2025 года.

Кроме того, мы писали о церковном календаре праздников на август 2025 года.

Украина флаг флаг Украины День государственного флага Украины праздник
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации