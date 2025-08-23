Зеленський привітав українців з Днем Державного Прапора — символ гордості та надії

Президент України Володимир Зеленський. Фото: X/Володимир Зеленський

Президент Володимир Зеленський привітав українців з Днем Державного Прапора. Сьогодні — це символ віри та надії для багатьох: тих, хто боронить Україну, хто повертається з полону чи залишився на тимчасового окупованих територіях. Він об'єднує українців по всьому світу.

Про це повідомили на сайті Офісу Президента України в суботу, 23 серпня.

Реклама

Читайте також:

Привітання Зеленського з Днем Державного Прапора України

"Сьогодні важливий день — день однієї з наших найбільш сильних емоцій — відчуття, яке буває, коли ти вдома або коли ти впізнаєш своїх і своє. І де б ти у світі не був, у яку б країну ти не приїхав, коли помічаєш український прапор, розумієш, що поруч із тобою, може, і незнайомі тобі особисто люди, але це точно знайомі серця", — зазначив глава держави.

Він додав, що український прапор — це відчуття спасіння для людей, які повертаються з російського полону. Це мета та мрія для багатьох українців на тимчасово окупованих територіях України. Цей прапор також символізує найдорожче для сотень тисяч наших воїнів.

Урочистості до Дня Державного Прапора України. Фото: Офіс Президента

"Я хочу подякувати сьогодні всім — кожному, кожній, хто бореться заради нашої держави і людей. Ми дякуємо всім, хто працює в інтересах України і нашої з вами незалежності. Я дякую кожному, хто свою особисту силу додає до сили української нації. І обов'язково пам'ятаємо наших героїв різних часів, які з нашим українським прапором у руках, на шевронах чи просто в серці билися заради нас, заради України, боролися за її власну волю та, на жаль, загинули в боях", — зазначив Зеленський.

Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що глава держави зробив заяву щодо поступок територіями. Він наголосив, що Україна нікому не подарує свою землю.

Також ми розповідали про те, що Володимир Зеленський виступив з зі щемливою промовою на форумі ветеранів України. Він наголосив, що їм завдячує вся країна.