Головна Новини дня Форум ветеранів в Україні — президент виступив зі щемливою заявою

Форум ветеранів в Україні — президент виступив зі щемливою заявою

Ua ru
Дата публікації: 22 серпня 2025 18:52
Міжнародний ветеранський форум 22 серпня — Зеленський виступив із промовою
Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

Напередодні Дня незалежності у Києві 22 серпня відбувся Міжнародний ветеранський форум. Президент України Володимир Зеленський наголосив, що дуже важливо, аби наші ветерани знали й відчували, наскільки вся країна їм завдячує.

Про це Володимир Зеленський повідомив у Telegram.

Читайте також:

Міжнародний ветеранський форум

Зеленський розповів, що взяв участь у ветеранському форумі та подякував нашим ветеранам. Він наголосив, що незалежна Україна є лише завдяки тим, кому небайдуже, що з нею буде. 

"Важливо, аби наші ветерани знали й відчували, наскільки вся Україна завдячує вам. І що ми сподіваємось, що ви й надалі будете з Україною — зміцнювати Україну, працювати, берегти для України, для всіх наших наступних поколінь знання про те, що сміливість дійсно змінює історію та захищає право на життя для народів. Дякую вам!" — сказав президент.

Він також додав, що зараз головне завдання — зробити так, аби наступним поколінням українців не доводилося проходити через війну. А ключ до цього — гарантії безпеки, над якими Україна зараз працює разом з партнерами. 

На форуму також був присутній генсек НАТО Марк Рютте. Він сьогодні прибув до Києва з візитом та обговорив із Зеленським низку важливих питань. 

null
Марк Рютте та Володимир Зеленський на форумі. Фото: ОПУ

"Сьогодні тут Марк, і він наш великий друг, великий друг України, і ми разом із ним, разом з іншими лідерами Європи, разом зі Сполученими Штатами Америки, разом із коаліцією наших партнерів — понад 30 країн — готуємо важливі, такі важливі для України гарантії безпеки. Я впевнений, це буде. І це буде на основі нашої сильної армії передусім, а отже — на основі вашого досвіду, досвіду бойових результатів — ваших і ваших побратимів, сотень тисяч українців, українок, які зараз на фронті, які на бойових завданнях чи вже повернулись із честю з війни", — підкреслив український лідер.

Нагадаємо, 22 серпня Кабмін провів засідання, яке було присвячене питанням ветеранської політики. В результаті було ухвалено 11 рішень.

Також ми писали, що вкінці липня в Україні запустили проєкт "Юстиція військовим". Він спрямований на те, щоб підвищити правову обізнаність військових, ветеранів та членів їх сімей.

Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
