Международный ветеранский форум 22 августа — Зеленский выступил с речью

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОПУ

Накануне Дня независимости в Киеве 22 августа состоялся Международный ветеранский форум. Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что очень важно, чтобы наши ветераны знали и чувствовали, насколько вся страна им благодарна.

Об этом Владимир Зеленский сообщил в Telegram.

Зеленский рассказал, что принял участие в ветеранском форуме и поблагодарил наших ветеранов. Он отметил, что независимая Украина есть только благодаря тем, кому небезразлично, что с ней будет.

"Важно, чтобы наши ветераны знали и чувствовали, насколько вся Украина обязана вам. И что мы надеемся, что вы и в дальнейшем будете с Украиной — укреплять Украину, работать, беречь для Украины, для всех наших последующих поколений знания о том, что смелость действительно меняет историю и защищает право на жизнь для народов. Спасибо вам!" — сказал президент.

Он также добавил, что сейчас главная задача — сделать так, чтобы следующим поколениям украинцев не приходилось проходить через войну. А ключ к этому — гарантии безопасности, над которыми Украина сейчас работает вместе с партнерами.

На форуме также присутствовал генсек НАТО Марк Рютте. Он сегодня прибыл в Киев с визитом и обсудил с Зеленским ряд важных вопросов.

Марк Рютте и Владимир Зеленский на форуме. Фото: ОПУ

"Сегодня здесь Марк, и он наш большой друг, большой друг Украины, и мы вместе с ним, вместе с другими лидерами Европы, вместе с Соединенными Штатами Америки, вместе с коалицией наших партнеров — более 30 стран — готовим важные, такие важные для Украины гарантии безопасности. Я уверен, это будет. И это будет на основе нашей сильной армии прежде всего, а значит — на основе вашего опыта, опыта боевых результатов — ваших и ваших собратьев, сотен тысяч украинцев, украинок, которые сейчас на фронте, которые на боевых заданиях или уже вернулись с честью с войны", — подчеркнул украинский лидер.

Напомним, 22 августа Кабмин провел заседание, которое было посвящено вопросам ветеранской политики. В результате было принято 11 решений.

Также мы писали, что в конце июля в Украине запустили проект "Юстиция военным". Он направлен на то, чтобы повысить правовую осведомленность военных, ветеранов и членов их семей.