Головна Новини дня Кабмін ухвалив 11 рішень щодо ветеранської політики — деталі

Кабмін ухвалив 11 рішень щодо ветеранської політики — деталі

Ua ru
Дата публікації: 22 серпня 2025 13:56
Юлія Свириденко анонсувала 11 рішень Кабміну щодо ветеранів
Засідання Кабміну 22 серпня. Фото: t.me/svyrydenkoy

Кабінет міністрів 22 серпня провів засідання, яке було присвячене питанням ветеранської політики. В результаті було ухвалено 11 рішень.

Про це повідомила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко у Telegram. 

Читайте також:

Рішення уряду щодо ветеранів

Свириденко розповіла, що перш за все сьогодні схвалили законопроєкт про основи державної ветеранської політики. Вона пояснила, що він визначає статуси ветеранів і їхніх родин та гарантує підтримку: медичну, освітню, соціальну, правову.  

"Передбачені ветеранські простори, послуги за кошти держбюджету, увічнення пам’яті загиблих. Усі наявні пільги і документи залишаються чинними. Також підтримали законопроєкт про людей, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України", — сказала прем'єрка.

За її словами, вже восени очікується ухвалення цих законопроєктів у складі Кодексу законів про Захисників і Захисниць України.

Крім того, Кабмін затвердив запуск програми адаптації для ветеранів і ветеранок, які втратили зір. Також спростили доступ до засобів реабілітації — крісел колісних, білих тростин та інших спецзасобів. 

Водночас іноземні військові, які воюють чи воювали у складі ЗСУ, отримають право на безоплатне стоматологічне лікування.

"Окремо, вирішили, що держава компенсуватиме 50% автоцивілки для ветеранів та людей з інвалідністю внаслідок війни. Рада бачити злагоджену роботу міністерств, щоб кожен ветеран і кожна ветеранка мали можливість відновитися та реалізувати себе", — підкреслила Юлія Свириденко.

Нагадаємо, 18 серпня, Свириденко заявляла, що Кабмін може ухвалити постанову про виїзд чоловіків до 22 років вже до кінця тижня. Сьогодні на засідання уряд розглядав це питання

Крім того, прем'єрка анонсувала зміни у системі соцвиплат, зокрема, вони стосуватимуться підвищення базової пенсії. Також вона повідомила про збільшену допомогу при народженні дитини для деяких сімей.

Кабінет міністрів ветерани політики Юлія Свириденко війна в Україні
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
